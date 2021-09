"Je commence officiellement ma “off-season” aujourd’hui au bord du circuit de Lenzerheide avec des chips et un spritz, pendant que les autres font leur dernier entraînement avant la course de demain" expliquait la Française sur son compte Instagram. "Je me sens vraiment fatiguée physiquement et mentalement. Je n’ai plus d’énergie et je ne récupère plus de mes entraînements. Je préfère arrêter avant de causer trop de dommages à mon corps. Je suis contente de ma décision car je sais que c’est la meilleure pour moi. Je reviendrai pus forte l’année prochaine Merci à tous pour votre soutien tout au long de l’année et bonne chance à tous les athlètes qui continuent leur saison. Peu importe la place, vous êtes tous des héros".