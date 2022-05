McConnell enchaîne une 3e victoire à Nové Město !

pour lever les bras. “C’était une course difficile et très différente de la semaine dernière, a admis le coureur Ineos-Grenadiers. Je ne me sentais pas super bien et j’ai connu quelques problèmes mécaniques. Vlad a fait un super dernier tour. Je savais que j’aurais l’avantage si j’arrivais à rester avec lui jusqu’au sprint.”

L’autre homme en forme de ce dimanche a incontestablement été le Suisse Nino Schurter . Le multiple champion du monde a tenté de distancer tous ses adversaires en début d’épreuve avant d’être victime d’une crevaison. Tombé à la 17e place, il a réussi à remonter presque tous ses rivaux pour finalement terminer à la 3e place. “Au début, j’ai essayé de pousser mes adversaires à la faute, a commenté le Suisse. Et puis j’ai crevé. Je me suis concentré ensuite pour obtenir un bon résultat et ne pas perdre trop de points au championnat du monde. J’ai doublé les coureurs les uns après les autres. J’ai vu ça comme un beau challenge d’aller au moins chercher le podium. Mais je n’avais plus d’énergie sur la fin pour me battre pour la gagne.” La prochaine étape de la Coupe du monde de VTT cross-country est prévue du 10 au 12 juin à Leogang, en Autriche.