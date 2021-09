Course hommes : Blevins, 28 ans après

Course femmes : Richards seule au monde

). L’Américaine a clairement été la femme la plus impressionnante sur cette fin de saison.

(elle aussi hors course pour les mêmes raisons),

(fatiguée physiquement et mentalement et qui a décidé de mettre un terme prématuré à sa saison) et de

, dominée de la tête et des épaules, après avoir déjà remporté la short-track vendredi (voir ci-dessous).

Si le général était déjà joué (Loana Lecomte étant sacrée avant même cette ultime épreuve aux Etats-Unis), l’Anglaise a prouvé en 2021 qu’il faudrait compter avec elle à l’avenir. Championne du monde en août dernier, elle enchaîne les grosses performances depuis son sacre international à l’image de cette course à

(qui était alors en tête), Richards a accentué son avance tout au long de la course, terminant finalement avec 1’31’’ d’avance sur McConnell, auteure d’un joli numéro pour aller chercher la deuxième place. La Néerlandaise

Partie seule en tête dès le deuxième tour après la crevaison de l’Australienne Rebecca McConnell (qui était alors en tête), Richards a accentué son avance tout au long de la course, terminant finalement avec 1’31’’ d’avance sur McConnell, auteure d’un joli numéro pour aller chercher la deuxième place. La Néerlandaise Anne Tauber prend la troisième place devant la Suissesse Sina Frei .

Partie seule en tête dès le deuxième tour après la crevaison de l’Australienne Rebecca McConnell (qui était alors en tête), Richards a accentué son avance tout au long de la course, terminant finalement avec 1’31’’ d’avance sur McConnell, auteure d’un joli numéro pour aller chercher la deuxième place. La Néerlandaise Anne Tauber prend la troisième place devant la Suissesse Sina Frei .

Evie Richards avant la course de cross-country dimanche

Au général, Loana Lecomte est donc sacrée et termine sans surprise devant Evie Richards. La Suédoise Jenny Rissveds est troisième alors que Pauline Ferrand-Prevot est septième après avoir loupé cette dernière étape de l’année.

Au général, Loana Lecomte est donc sacrée et termine sans surprise devant Evie Richards. La Suédoise Jenny Rissveds est troisième alors que Pauline Ferrand-Prevot est septième après avoir loupé cette dernière étape de l’année.

Au général, Loana Lecomte est donc sacrée et termine sans surprise devant Evie Richards. La Suédoise Jenny Rissveds est troisième alors que Pauline Ferrand-Prevot est septième après avoir loupé cette dernière étape de l’année.