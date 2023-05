Le calendrier de la Coupe du monde 2023 a subi quelques modifications. Alors que les pilotes avaient initialement rendez-vous à Valkenburg , aux Pays-Bas, du 5 au 7 mai, la première étape en cross-country et country olympique aura finalement lieu à Nové Město, en République Tchèque, le 12 mai 2023.

Si on devra donc attendre 2024 avant de voir les pilotes rouler dans la province de Limbourg, on a quand même choisi de vous en faire un petit guide pour que l’étape n’ait plus aucun secret pour vous. De quoi être fin prêt(e) pour l’année prochaine.

Nino Schurter à Nové Město

01 Une région estampillée UCI Bike Region

À Valkenburg, on parle vélo, on respire vélo, bref, on vit vélo. La province de Limbourg a accueilli de nombreuses épreuves de cyclisme , que ce soit sur route , ou de VTT . On parle quand même d’une cinquantaine de compétitions qui y sont organisées chaque année réunissant quelque 75 000 participants, pros ou amateurs.

En 2012, ce sont les championnats du monde de cyclisme sur route qui y ont été organisés. Six ans plus tard, c’est une étape des championnats des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI qui a eu lieu à Limbourg. Une course remportée haut la main par le Belge Wout Van Aert chez les hommes et Sanne Cant chez les femmes.

02 Un parcours technique...

Cette année-là, la piste est alors considérée par certains comme l'une des plus difficiles de l'histoire de la compétition. Construite sur le célèbre parcours de cross-country de la ville qui avait également été utilisé lors des championnats du monde de VTT, ses 3 kilomètres comprennent alors des sections ultra-techniques.

La célèbre colline du "Cauberg" est incluse dans le parcours et les riders doivent la gravir à plusieurs reprises pendant la course. Le parcours comprend également des sections techniques, des escaliers, des pentes rabruptes, des passages à travers des ruisseaux et des parties boueuses. Si Valkenburg est donc l'une des étapes les plus techniques, elle reste pourtant très appréciée des riders.

03 ... mais très apprécié des riders

"J'adore Valkenburg. C'est l'un de mes parcours de VTT préférés. Les montées sont difficiles mais j'aime les défis techniques", a notamment déclaré la Suissesse Jolanda Neff.

Jolanda Neff

"Valkenburg est un endroit vraiment unique, avec des collines et des forêts fantastiques, des vues magnifiques et des sentiers incroyables", a de son côté déclaré le coureur belge Sven Nys champion à Valkenburg en 1998, a déclaré:

Enfin, le coureur de VTT américain, Howard Grotts, a déclaré: "Les parcours de VTT de Valkenburg sont parmi les meilleurs en Europe. Ils sont très techniques et difficiles, mais c'est ce qui les rend si amusants à rouler. Les vues sont incroyables, et la ville est charmante et pittoresque."

Mais en attendant de retrouver Valkenburg, rendez-vous d'abord à Nové Město où l'élite du VTT mondial a rendez-vous pour le lancement de la Coupe du monde de VTT UCI .

