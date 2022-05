Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde de VTT à Fort William

La piste de 2,8 km de Fort William est conçue pour la vitesse et l’adrénaline. Et elle ne déçoit jamais. Sur sa partie supérieure, le parcours est dominé par des rochers meubles, de grandes dalles de pierre et… des pierriers. La sinueuse zone forestière située au milieu du tracé est bondée de racines. On y retrouve également la très technique section Liberty Boneyard, qui a été introduite en 2018. Les riders émergent ensuite de la forêt sur une longue droite avec une série de sauts. Dans la partie inférieure, les athlètes lâchent les freins et sont à fond jusqu'à la ligne d'arrivée.

La piste de 2,8 km de Fort William est conçue pour la vitesse et l’adrénaline. Et elle ne déçoit jamais. Sur sa partie supérieure, le parcours est dominé par des rochers meubles, de grandes dalles de pierre et… des pierriers. La sinueuse zone forestière située au milieu du tracé est bondée de racines. On y retrouve également la très technique section Liberty Boneyard, qui a été introduite en 2018. Les riders émergent ensuite de la forêt sur une longue droite avec une série de sauts. Dans la partie inférieure, les athlètes lâchent les freins et sont à fond jusqu'à la ligne d'arrivée.

La piste de 2,8 km de Fort William est conçue pour la vitesse et l’adrénaline. Et elle ne déçoit jamais. Sur sa partie supérieure, le parcours est dominé par des rochers meubles, de grandes dalles de pierre et… des pierriers. La sinueuse zone forestière située au milieu du tracé est bondée de racines. On y retrouve également la très technique section Liberty Boneyard, qui a été introduite en 2018. Les riders émergent ensuite de la forêt sur une longue droite avec une série de sauts. Dans la partie inférieure, les athlètes lâchent les freins et sont à fond jusqu'à la ligne d'arrivée.

Get a glimpse of the track the riders will be facing at the second downhill stop in Fort William, UK.