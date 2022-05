Descente d’anthologie à Fort William !

, ce dimanche a réservé des conditions d’anthologie. Sur l’un des plus mythiques parcours du circuit mondial, voilà qui promettait un grand spectacle. Et on n’a pas été déçus.

Chez les hommes, Français et Anglais se sont livrés un véritable crunch. Le Top 5 de l’épreuve est trusté par 3 athlètes tricolores et 2 Britanniques. Et au final, c’est un pilote bleu-blanc-rouge qui s’impose grâce à une 2e partie de course hors-norme.