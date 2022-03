Les Français commencent fort à Lourdes !

a montré le plus beau visage de Lourdes ce dimanche dans les Pyrénées. Le circuit n’était plus passé sur le Pic du Jer depuis 2017. Sur ce tracé hyper sélectif et sur le sec, les meilleurs riders du monde ont pu exprimer tout leur talent. Et dans ce contexte, les Français ont brillé avec 3 podiums en deux courses. Chez les hommes,

“C’est une récompense magnifique après m’être battu avec plusieurs blessures, a commenté Amaury Pierron à l’arrivée. J’étais encore malade ces derniers jours et je me suis crashé lors des qualifications. Je me suis même fait soigner par le physio ce matin. Mais je me suis battu jusqu’au bout. Les temps sont tellement serrés. On se bat tous pour quelques centièmes de secondes. Le public est énorme, spécialement aujourd’hui.”

Loïc Bruni, de son côté, retient surtout le podium pour bien commencer la saison, même s’il a commis des erreurs qui lui ont coûté la victoire. “Tout le week-end, on a vu un public dingue comme si on était déjà en finale, a commenté le multiple champion du monde. Aujourd’hui, c’est un moment qui a réuni tout ce que j’aime dans ce sport. J’ai poussé mes limites sur une super piste avec un public dingue. Je suis déçu car je n’ai pas réussi le temps que j’attendais. Je me suis beaucoup battu avec le vélo. Avec une telle concurrence, je sais que je ne dois pas faire d’erreur. Mais il y avait meilleur que moi aujourd’hui. C’est un bon début pour la saison, même si je voulais la gagner.”

