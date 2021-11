Ce qu’il faut retenir de la saison 2021 de VTT Descente

Les compétitions de VTT DH sont revenues en force en 2021. Et même si l’event de Fort William a dû être annulé pour la deuxième année consécutive, six épreuves de la

et le championnat du monde ont pu se disputer. Voici les moments clés de l’année. Et n’oubliez pas que la saison 2022 débutera à Lourdes les 26 et 27 mars. 8 épreuves de Coupe du monde et un championnat du monde disputé aux Gets, en France, sont au programme. Une année qui s’annonce comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire.