Ferrand-Prévôt enchaîne, Nicole répond en championne à Val di Sole

La réponse d’une championne !

était partie déçue et frustrée des

la semaine dernière

Elle a répondu de la plus belle des manières ce samedi à

. La Française a remporté la dernière étape de la Coupe du monde de la saison. Et en y mettant la manière. Agressive et impeccable techniquement, Nicole termine avec plus de 4 secondes d’avance sur l’Allemande Nina Hoffmann. Elle colle même plus de 6 secondes à la nouvelle championne du monde,

, qui boucle le podium.