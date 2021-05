"L’année dernière, ça a été assez brusque et nouveau pour nous. On avait peu de recul sur la situation et beaucoup d’incertitudes. En voyant l’épidémie se développer et l’événement se rapprocher, on a essayé de trouver des solutions avec l’UCI. On a finalement su rapidement que l’on n’arriverait pas à assurer les conditions sanitaires qui étaient demandées. C’est devenu clair au fil des semaines qu’on devrait renoncer. Que ce soit pour nous ou les athlètes, c’était impossible. On n’avait pas le choix. Cette année, on espère vraiment pouvoir accueillir le public, d’autant qu’on a déjà vécu un hiver compliqué. C’est important pour la station en termes de retombées économiques."