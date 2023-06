Coupe du monde de VTT : le guide ultime de Leogang

Présente au calendrier depuis 2010, l’étape est désormais un point de rendez-vous récurrent pour les coureurs DH et cross-country. Mais du 15 au 18 juin prochain, Leogang accueillera aussi pour la toute première fois les épreuves d’enduro et e-enduro. Des épreuves qui se disputeront sur des parcours différents et dont on vous dit tout.

Jusqu’en 2020, la piste nichée au cœur des Alpes autrichiennes n’était pas forcément considérée comme la plus difficile du calendrier. Une année durant laquelle le fameux passage Vali's Hölle, une section de 900 mètres particulièrement raide et technique, tracée dans une zone boisée dont le “Gap Jump” est particulièrement redouté.

