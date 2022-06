Loana Lecomte met tout le monde d’accord à Leogang !

Quel week-end à Leogang ! Pour la première fois de la saison, une étape de Coupe du monde a réuni les meilleurs athlètes de VTT cross-country de la planète ainsi que le gratin mondial de la descente. La promesse d’un spectacle grandiose en Autriche. Et on n’a pas été déçu. Si les Français de la DH ont été dominés, pour une fois, par l’armada britannique, Loana Lecomte a survolé le cross-country féminin. Résumé de ce week-end course par course.