Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du Monde de VTT à Maribor

La course Hommes Elite avait été dominée par les français, avec Loris Vergier en tête, suivi de Rémi Thirion et Thibault Deprela. Marine Cabirou avait remporté une victoire décisive dans la course des femmes Elite sur un parcours horriblement boueux, avec une grande avance sur Myriam Nicole et Tracey Hannah.

