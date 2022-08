,

Titouan Carod

a confirmé sa grande forme en remportant dimanche le format olympique de

. Le Français a pris le large dès le départ et plus personne ne l’a jamais revu. Il gagne la première course en Coupe du monde de sa carrière et avec la manière. Carod termine l’épreuve avec 1 minute 41 secondes d’avance sur son dauphin, le Suisse

Filippo Colombo

.