Le guide ultime du Mont Sainte-Anne

En faisant son retour sur le circuit il y a deux ans, le Mont Sainte-Anne est devenue l’étape de la Coupe du monde de mountain bike à la plus grande longévité (28ème passage de la Coupe du monde ici). Si ce parcours a été plébiscité à de nombreuses reprises, ce n’est pas pour rien. Cette année encore, l’organisation a préparé de quoi pousser les athlètes dans leurs derniers retranchements : près de 3km de course, pas moins de 600 mètres de dénivelé pour une descente de 4 minutes à 40 km/h en moyenne.

