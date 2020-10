Comment Pauline Ferrand-Prévot s'est imposée à Nové Město

est la course que tous les participants à la Coupe du monde de cross-country (XCO) attendent avec impatience. Un parcours technique et difficile de 3,9 km qui les met tous les ans à l'épreuve, et particulièrement cette année puisque deux épreuves consécutives s'y sont déroulées.

XCO Femmes - Course 2

La cycliste française Pauline Ferrand-Prévot évolue au plus haut niveau en cyclo-cross, sur route et en VTT XC. En 2019, elle a été est sacrée championne du Monde de Cross-Country et de VTT Marathon.

Les athlètes, manifestement épuisées par une semaine de course, ont commencé à s'écarter rapidement les unes des autres, la plupart d'entre elles se détachant du peloton. Autre fait marquant : l'abandon de Jolanda Neff , qui s'est retirée de la course en invoquant des problèmes de sinus.

- qui a maintenu sa domination tout au long de la course - nous a montré qu'elle était plus que prête à défendre ses rayures arc-en-ciel aux championnats du monde du week-end prochain.

"J'ai démarré à plein gaz et j'espérais créer un écart", a-t-elle déclaré après la course.

Terpstra est arrivée 21 secondes plus tard pour s'emparer de la deuxième place, tandis que Lecomte, nouvelle venue et vainqueur de la XCO Race 1, s'est emparée de la troisième place. L'Australienne Rebecca McConnell est arrivée quatrième et Stigger, 20 ans, a complété le podium à la cinquième place. Evie Richards, double vainqueur de la XCC, a manqué de peu le podium en terminant sixième.

XCO Hommes Course 2

Avancini a réussi a passer devant Schurter et Vader alors qu'une petite montée leur a permis de prendre des lignes différentes. C'est à cet instant que le Brésilien a opté pour un chemin différent des deux autres et s'est retrouvé en tête.

De là, il a ralenti le rythme de la course, permettant au duo français Koretzky et Tempier de revenir dans le groupe de tête. Une tactique parfaite d'Avancini qui a pu récupérer un peu d'énergie pour le sprint final.

Ayant réalisé son rêve de remporter une course de la Coupe du monde, Avancini a été submergé par l'émotion en descendant de son Scalpel Cannondale à l'arrivée : "J'en rêve depuis une dizaine d'années. Je sais tout le travail que j'ai accompli pour y arriver. C'est un moment si spécial pour moi et mon pays", a-t-il confié.

Short Track (XCC) Course 2

Fort heureusement pour les coureurs, le parcours de short track (XCC) s'est asséché depuis la course marécageuse de mardi. L'horaire était rude pour les athlètes, qui se rendaient à la deuxième course XCC une journée seulement après leur première finale de cross-country.

La course féminine a été principalement menée par Pauline Ferrand-Prévot, qui a maintenu sa vitesse et le rythme du peloton pendant la majorité des tours. Constamment suivie par

Courtney a commencé à remonter la puissance à l'approche du dernier tour, forçant les autres coureuses à réagir et faisant entrer Richards en action. Bousculée, elle a glissé et s'est écrasée alors qu'elle menait le peloton. Malgré tout, Richards a fait une incroyable remontée et est revenue en tête du peloton.

Ferrand-Prévot, Laura Stigger et Kate Courtney ont probablement été surprises en voyant la jeune Britannique se battre pour revenir dans la course. Richards a tenu bon pour franchir la ligne d'arrivée la première, suivie de près par Ferrand-Prévot et Stigger, tandis que Courtney et Lecomte, vainqueur du XCO hier, ont complété le top cinq.

