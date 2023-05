Coupe du monde de VTT : le guide ultime de Nové Město

La ville tchèque a notamment organisé les Championnats du monde de VTT cross-country en 2016, et les Championnats d'Europe de VTT cross-country en 2013. Des événements qui ont permis de faire de la région une destination majeure pour le VTT cross-country et qui ont contribué à stimuler le développement de la pratique du vélo dans ses alentours.

