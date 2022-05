Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde de Nové Město

Chaque année depuis 10 ans, Nové Město offre l'une des courses les plus passionnantes du calendrier de la Coupe du Monde de VTT cross-country . Normal, il s'agit d'un des circuits préférés des coureurs.

01 Quel est le programme de la Coupe du monde de VTT cross-country à Nové Město ?

Regardez les replays ci-dessous et découvrez ce qui s’est passé lors des dernières éditions.

13 mai: Course Sprint XCC

Regardez la course en direct sur Red Bull TV à partir de 18h20 :

15 mai : Course format olympique XCO femmes

Regardez la course en direct sur Red Bull TV à partir de 12h :

15 mai : Course format olympique XCO messieurs

Regardez la course en direct sur Red Bull TV à partir de 15h15 :

02 Quel est le profil du parcours ?

Nové Mesto est célèbre pour ses raidards, ponctuées de descentes rapides et fluides. Le parcours s’étend sur une distance de 3,9 km. Si les montées font bien sûr exploser le cardio, elles restent relativement simples techniquement par temps sec. La première difficulté - la Shimano Expert Climb - est caillouteuse. S'il pleut, elle peut devenir un calvaire avec peu d’adhérence. Les sections en descente sont rapides, rocailleuses et pleines de racines. Bref, le paradis du VTT cross-country . Une section de pump track fluide vers la fin du parcours offre un peu de répit avant d'entrer dans la Vysočina Arena, là où se trouve la ligne d’arrivée.

3 minutes Présentation du parcours de Nove Mesto avec Ondřej Cink Découvrez la piste de la Coupe du monde de VTT cross-country à Nové Mesto, en Tchéquie avec le rider local Ondřej Cink.

03 Où se déroule la course ?

Nové Město na Moravě est une petite ville de la région de Vysočina, située au centre de la République tchèque. En tchèque et en slovaque, Nové Město signifie littéralement "nouvelle ville". Avec 10 500 habitants, la cité est relativement compacte.

Un paradis pour le cross-country © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Des champs à perte de vue © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Les gradins seront plus calmes que d’habitude cette année… © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Nové Město est le quartier général du biathlon en République tchèque. La Vysočina Arena, située à côté de la ville, accueille régulièrement des épreuves et la région voit affluer les touristes passionnés par les sports d’hiver. Au printemps et en été, le VTT prend le relais. La ville accueille la Coupe du monde depuis 2011. Le parcours est limité en dénivelé, il est donc facile à parcourir pour les spectateurs.

04 Que s’est-il passé lors de la dernière édition de la Coupe du monde à Nové Město ?

L’an passé, les athlètes ont eu droit à la pluie. La course sprint XCC du vendredi s’était disputée sur un parcours légèrement plus long de 1,5 km, avec une montée supplémentaire et une nouvelle section courte et technique en rocaille.

Un parcours dans la boue en 2021 © Bartek Wolinski

Chez les femmes, l'Américaine Haley Batten a remporté la XCC, devant la Française Loana Lecomte et la Suédoise Jenny Rissveds. Côté hommes, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Britannique Tom Pidcock se sont joués la victoire lors d’un sprint épique. Van der Poel est finalement passé en tête et Jordan Sarrou a complété le podium.

2 minutes XCC : le sprint final des hommes à Nové Město 2021 Les cyclistes Mathieu van der Poel et Tom Pidcock luttent pour la victoire lors du sprint final de la Coupe du monde UCI de VTT cross-country XCC 2021 à Nové Město.

Les conditions météos ne se sont pasaméliorées pour les courses au format olympique du dimanche. Loana Lecomte a dominé l’épreuve féminine, menant du premier au dernier tour. Haley Batten a terminé à la deuxième place. L'Australienne Rebecca McConnell est arrivée troisième.

Lecomte très relâchée pour franchir la ligne d’arrivée. © Bartek Wolinski

La course des hommes a également vu un coureur largement dominer les débats. Pidcock a attaqué van der Poel au troisième tour et plus personne ne l’a revu ensuite. Au final, le Britannique a remporté la course avec une minute d'avance sur le Néerlandais. Le Suisse Mathias Flückiger a pris la troisième place.

1 minutes La première victoire de Tom Pidcock à Nové Město Tom Pidcock remporte la course de VTT cross-country de la Coupe du monde UCI 2021 à Nové Město en Tchéquie.

05 Qui va remporter les courses XCO en 2022 ?

Nové Město arrive une semaine après l’étape de Coupe du monde d'Albstadt. On peut donc s’attendre à revoir les mêmes coureurs en tête en République tchèque.

12 minutes Les moments forts des courses XCO à Albstadt Regardez les temps forts de la Coupe du monde UCI de VTT cross-country 2022 à Albstadt en Allemagne.

Tom Pidcock est revenu en force dans les compétitions de VTT en Allemagne. Le Britannique a remporté la course masculine haut la main. Vainqueur en plus à Nové Město l'année dernière, le coureur Ineos est incontestablement le grand favori. Après sa victoire à Albstadt, Pidcock a expliqué avoir encore du gaz pour Nové Město. Nino Schurter et le Roumain Vlad Dascălu espèrent néanmoins titiller l’ogre anglais. Mathias Flückiger a également fait bonne figure à Albstadt. Il était dans le groupe de tête avant qu'une crevaison ne mette fin à ses ambitions.

Retour fracassant au VTT pour Tom Pidcock à Albstadt © Bartek Woliński/@wolisphoto

Chez les femmes, Rebecca McConnell est sur son petit nuage depuis le début de la saison 2022. L’Australienne enregistre déjà deux victoires en Coupe du monde XCO et une victoire en XCC. En pleine confiance, elle a pu imposer son rythme à Albstadt. Elle devrait à nouveau se montrer offensive à Nové Město. L'Autrichienne Mona Mitterwallner sera aussi à suivre. Si elle parvient à accélérer dès le départ, elle pourra peut-être se détacher et faire le même coup que Loana Lecomte l’an passé.