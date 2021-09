Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde de VTT à Snowhshoe

La fin de la saison 2021 de la Coupe du monde de VTT UCI Mercedes-Benz approche à grands pas. Et si, comme beaucoup d'entre vous, cela nous attriste beaucoup, on peut au moins se réjouir du fait que la saison se soit déroulée presque normalement jusqu'à cette ultime étape de Snowshoe, aux États-Unis, où les nouveaux champions de DH et de cross-country seront couronnés.

01 Le programme de Descente

Deux manches attendent les descendeurs. Soit l'occasion ou jamais pour les riders de prendre un maximum de points. Les courses seront à suivre sur Red Bull TV du 15 au 19 septembre .

15 septembre - Course 1 : Descente Femmes

15 septembre - Course 1 : Descente Hommes

18 septembre - Course 2 : Descente Femmes

18 septembre - Course 2 : Descente Hommes

02 Le programme de Cross-Country

17 septembre - Short track (XCC)

19 septembre - Cross-Country Femmes

19 septembre - Cross-Country Hommes

03 À quoi ressemblent les pistes de descente et de cross-country ?

Snowshoe a fait ses débuts en Coupe du monde en 2019. Certains coureurs sauront donc déjà à quoi s'attendre. La piste de DH mêle vitesse et technique sur un parcours de 2,1 km de long pour 474 m de dénivelé. La première partie de la piste est conçue pour prendre de la vitesse avant l'arrivée de la partie plus technique. De grands virages et des sauts permettent d'augmenter la vitesse moyenne avant que la piste ne plonge dans la forêt, où les sections techniques sont essentiellement constituées de rochers. Enfin, trois sauts successifs signalent aux riders que la fin du parcours est proche.

Gee Atherton s'attaque à la piste de Snowshoe lors de la Coupe du monde de VTT UCI 2019 :

À quoi ressemble la piste de DH de Snowshoe ?

La piste de cross-country fait 3,8 km. Comme pour la plupart de ses semblables, elle comporte des éléments artificiels mêlés au terrain naturel. La piste est ondulée, et contient de petites et moyennes montées suivies de petites descentes. Il n'y a pas vraiment de grandes montées, ce qui veut dire que les riders peuvent être particulièrement rapides mais qu'ils peuvent moins récupérer. Dans la forêt, les riders devront faire attentions aux nombreux rochers qui, en cas de pluie, sont particulièrement glissants.

À quoi ressemble la piste de cross-country de Snowshoe ?

04 Où sommes-nous ?

Snowshoe se situe dans les Appalaches, dans l'État de Virginie occidentale, aux États-Unis. La capitale de l'État, Charleston, se trouve à trois heures de Snowshoe. La Coupe du monde se déroulera sur Cheat Mountain, dans la station de Snowshoe Mountain, une destination particulièrement appréciées des amateurs de ski mais qui possède également de nombreuses pistes de VTT qui peuvent être utilisées en été.

Les pistes de Snowshoe © Snowshoe Mountain Resort

05 Quels sont les titres qui restent à déterminer ?

Le classement général du cross-country féminin est déjà remporté par la Française Loana Lecomte. Il reste encore à déterminer qui l'emportera chez les hommes. En descente, tout reste à jouer.

Cross-Country

Chez les hommes, Mathias Flückiger est favori pour l'emporter. Ses deux principaux concurrents, Ondřej Cink et Victor Koretzky, ont respectivement 340 et 354 points de retard. Pour avoir une chance de l'emporter et de priver Flückiger du titre, il faudrait que Cink ou Koretzky remportent l'épreuve de short-track et la course principale, et que Flückiger ne court pas ou ne termine pas l'une des ces courses.

Un titre à prendre pour Mathias Flückiger © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Descente

Comme Snowshoe est une double manche pour les descendeurs, beaucoup de points sont à prendre, et le classement actuel peut tout à fait être chamboulé. Myriam Nicole est en tête du classement général féminin.

Myriam Nicole a fait une saison exceptionnelle © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Chez les hommes, la victoire se joue entre Loris Vergier, vainqueur des deux dernières manches de Coupe du monde et rider le plus en forme cette saison et Thibaut Dapréla. Si ce dernier l'emporte, il deviendra l'un des plus jeunes vainqueurs du classement général de la Coupe du monde de descente.

06 Qui sont les autres riders ?

En dehors des prétendants au titre général mentionnés ci-dessus, quelques autres noms sont à surveiller. En descente féminine, Marine Cabirou semble retrouver une certaine forme et espère qu'une victoire dans l'une des deux courses de Snowshoe lui permettra de tirer quelque chose d'une saison difficile. De son côté, Valentina Höll peut espérer refaire un sans faute comme à Lenzerheide. Chez les hommes, Laurie Greenland a terminé dans les cinq premiers lors des deux dernières courses. Une deuxième victoire n'est donc pas à exclure.

Laurie Greenland est prête pour Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dans le cross-country, Henrique Avancini a prouvé qu'il était bel et bien de retour à Lenzerheide. Le Brésilien semble arriver en bonne condition en cette fin de saison.

Chez les femmes, la Britannique Evie Richards est l'une des grandes favorites, si l'on se fie à sa course de Lenzerheide il y a une semaine. Certaines coureurs ont choisi de terminer leur saison plus tôt. C'est notamment le cas de la Française Pauline Ferrand-Prévot , épuisée mentalement et physiquement après une saison qui ne s'est pas déroulée comme prévu.

Evie Richards © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

07 Qui s'est-il passé la dernière fois à Snowshoe? ?

Comme cette année, les titres ont été décernés à Snowshoe en 2019. En DH féminine, l'Australienne Tracey Hannah a remporté le titre. Chez les hommes, c'est le Français Loïc Bruni qui a été couronné pour la première fois.

Le run de Loïc Bruni à Snowshoe

Dans le cross-country, Lars Forster a créé la surprise en remportant la course masculine. Son coéquipier Nino Schurter avait déjà assuré le titre général avant la course principale. Le titre féminin, quant à lui, n'était pas encore acquis et se jouait entre Kate Courtney et Jolanda Neff et a finalement été remporté par la première.

Vidéo highlights du cross-country de Snowshoe

