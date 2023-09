Le guide ultime de Snowshoe

Comme bon nombre de pistes du circuit de la Coupe du monde, le parcours descente de Snowshoe mêle évidemment vitesse et technique. Au total, ce sont près de 2,1 kilomètres de long et 474 mètres de dénivelé que les riders doivent négocier au mieux pour réaliser le meilleur temps possible. La première section “Pocahontas County”, met les pilotes dans le bain d’entrée de jeu. Pensée pour les faire prendre de la vitesse rapidement, elle est constituée de plusieurs sauts délimités par des arbres dont la faible distance peut effrayer. La force mentale des pilotes est capitale dans cette section, eux qui doivent pédaler un maximum tout en faisant preuve d'habileté pour éviter l’accident…

Comme bon nombre de pistes du circuit de la Coupe du monde, le parcours descente de Snowshoe mêle évidemment vitesse et technique. Au total, ce sont près de 2,1 kilomètres de long et 474 mètres de dénivelé que les riders doivent négocier au mieux pour réaliser le meilleur temps possible. La première section “Pocahontas County”, met les pilotes dans le bain d’entrée de jeu. Pensée pour les faire prendre de la vitesse rapidement, elle est constituée de plusieurs sauts délimités par des arbres dont la faible distance peut effrayer. La force mentale des pilotes est capitale dans cette section, eux qui doivent pédaler un maximum tout en faisant preuve d'habileté pour éviter l’accident…

Comme bon nombre de pistes du circuit de la Coupe du monde, le parcours descente de Snowshoe mêle évidemment vitesse et technique. Au total, ce sont près de 2,1 kilomètres de long et 474 mètres de dénivelé que les riders doivent négocier au mieux pour réaliser le meilleur temps possible. La première section “Pocahontas County”, met les pilotes dans le bain d’entrée de jeu. Pensée pour les faire prendre de la vitesse rapidement, elle est constituée de plusieurs sauts délimités par des arbres dont la faible distance peut effrayer. La force mentale des pilotes est capitale dans cette section, eux qui doivent pédaler un maximum tout en faisant preuve d'habileté pour éviter l’accident…

Ils arrivent ensuite dans la Mercedes-Benz Wild Zone, pente inclinée à 54% où il est quasiment impossible de freiner d’après de nombreux pilotes. Une section souvent qualifiée de ”terrifiante” et qui mène les pilotes vers la Mercedes-Benz Pin Zone, une section rocailleuse rapide et particulièrement glissante les jours de pluie.

Ils arrivent ensuite dans la Mercedes-Benz Wild Zone, pente inclinée à 54% où il est quasiment impossible de freiner d’après de nombreux pilotes. Une section souvent qualifiée de ”terrifiante” et qui mène les pilotes vers la Mercedes-Benz Pin Zone, une section rocailleuse rapide et particulièrement glissante les jours de pluie.

Ils arrivent ensuite dans la Mercedes-Benz Wild Zone, pente inclinée à 54% où il est quasiment impossible de freiner d’après de nombreux pilotes. Une section souvent qualifiée de ”terrifiante” et qui mène les pilotes vers la Mercedes-Benz Pin Zone, une section rocailleuse rapide et particulièrement glissante les jours de pluie.

Le parcours de cross-country, de son côté, fait 3,9 km. À l’image des autres, on y trouve des éléments artificiels mêlés au terrain naturel. Au départ, après quelques mètres sur plat, les riders pénètrent dans une zone boisée et rocailleuse particulièrement inclinée où les pilotes prennent de la vitesse : la Feed Tech Zone.

Le parcours de cross-country, de son côté, fait 3,9 km. À l’image des autres, on y trouve des éléments artificiels mêlés au terrain naturel. Au départ, après quelques mètres sur plat, les riders pénètrent dans une zone boisée et rocailleuse particulièrement inclinée où les pilotes prennent de la vitesse : la Feed Tech Zone.

Le parcours de cross-country, de son côté, fait 3,9 km. À l’image des autres, on y trouve des éléments artificiels mêlés au terrain naturel. Au départ, après quelques mètres sur plat, les riders pénètrent dans une zone boisée et rocailleuse particulièrement inclinée où les pilotes prennent de la vitesse : la Feed Tech Zone.

Ajoutée au parcours l’année dernière, la section suivante, Free Ride Flow continue dans les bois. Elle les prépare à la montée la plus difficile du parcours : West Virginia Almost Heaven.

Ajoutée au parcours l’année dernière, la section suivante, Free Ride Flow continue dans les bois. Elle les prépare à la montée la plus difficile du parcours : West Virginia Almost Heaven.

Ajoutée au parcours l’année dernière, la section suivante, Free Ride Flow continue dans les bois. Elle les prépare à la montée la plus difficile du parcours : West Virginia Almost Heaven.