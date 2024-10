VTT : le calendrier de la Coupe du Monde UCI 2025

L’UCI vient d’annoncer le calendrier de la saison 2025 de VTT. Au programme, un petit tour du monde à pleine vitesse entre l’Italie, les États-Unis, la France, le Brésil et bien plus encore. Cette année, nous aurons droit à 10 étapes de DH et 10 de cross country. Surtout, ce sera l’occasion de retrouver

et

, tous les deux multiples vainqueurs de la compétition.