Les Français font carton plein à Val di Sole !

Quelle fin de saison ! Après sa victoire en short-track vendredi,

réalise le doublé à Val di Sole. La Française remporte la course sur la distance olympique avec plus de 1’27’’ d’avance sur sa compatriote

. C’est donc un nouveau doublé pour PFP une semaine après ses deux titres mondiaux aux Gets. Ferrand-Prévot a lâché le peloton dès les premiers mètres en compagnie de Loana Lecomte. Cette dernière avait même un léger avantage en première partie de course, mais a commis une petite erreur technique qui a permis à PFP de revenir. La championne du monde a ensuite encore accéléré à mi-course et s’est retrouvée seule après le 3e tour. Le général de la Coupe du monde est remporté par la Suissesse Alessandra Keller malgré une 6e place ce dimanche, à plus de 5 minutes de Ferrand-Prévot.