Thomas Pidcock rafle tout à Nove Mesto !

De la route aux pistes Les cyclistes sur route peuvent-il passer au VTT ? Et inversement ? Tom Pidcock et Jolanda Neff font l'expérience.

Alors qu’il était en tête en début de course, Pidcock avait pourtant chuté et a été obligé de faire l’effort pour revenir sur les premières places. Mais le Britannique était le plus fort ce week-end. C’est d'ailleurs lui qui a aussi remporté la course sprint de samedi. Le podium de Nove Mesto sur la XCO est complété par le Français Jordan Sarrou.