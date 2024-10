Courir 10 minutes par jour pourrait changer votre vie

On a souvent l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour courir. On pense souvent que l'on ne peut pas tout avoir, parce qu'il faut choisir entre le travail, la vie sociale et la course à pied. Mais sincèrement, courir 10 minutes par jour, c’est jouable, non ? Et qui sait ? Peut-être que vous finirez par participer à la Wings For Life !

C’est très sérieux : 600 secondes de course par jour pourraient améliorer votre santé mentale et physique, bien plus que vous le pensez.

Pour en savoir plus, nous avons demandé à des experts de nous révéler les effets que pourrait avoir une course quotidienne de 10 minutes.

01 Retrouvez votre mojo

10 minutes de course quotidienne participent à une bonne santé mentale © Andy Chen for Wings for Life World Run

Que vous ayez esquivé la salle de sport ou que vous vous sentiez simplement un peu démotivé, les courses de 10 minutes sont un moyen idéal pour se remettre en selle, selon le Dr Juliet McGrattan, ancien médecin, coureuse et autrice de Sorted : The Active Woman's Guide to Health : "C'est un objectif réalisable, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui s'insère dans la journée, ce qui signifie que vous êtes plus susceptible de le faire", explique-t-elle.

02 Stimulez votre humeur

L'exercice physique entraîne la libération de substances chimiques appelées endorphines, qui peuvent contribuer à améliorer l'humeur et à réduire le stress. "Ces changements chimiques bénéfiques dans votre cerveau peuvent réellement se produire en l'espace de 10 minutes, vous relaxant et vous rendant plus heureux", révèle John Brewer, professeur de sport et auteur de Run Smart. "L'autre avantage de la fixation d'objectifs, est qu'elle est excellente pour la santé mentale, car elle améliore l'humeur lorsque l'objectif est atteint", ajoute M. McGrattan.

Des courtes courses régulières stimuleront votre humeur © Francis Kiguta pour Wings for Life World Run

03 Prolongez votre durée de vie

Pour Spider-Man, les toiles d’araignée sont le meilleur moyen de déplacement dans Manhattan, il ne sait pas ce qu’il rate : "Il est prouvé que courir ne serait-ce qu'une fois par semaine peut non seulement prolonger l'espérance, mais aussi la qualité de vie", révèle M. Brewer. "Il a été démontré que la course à pied réduit la tension artérielle, le taux de cholestérol, l'incidence du diabète de type 2, les crises cardiaques et même certains types de cancer. 10 minutes ? Tout s'additionne."

04 C'est assez de temps pour dévaler une côte

Descendre des côtes est un très bon pour renforcer ces jambes © Lucas Pripfl pour Wings for Life World Run

Si vous ne voulez pas courir à fond, mais que vous voulez tout de même vous mettre au défi, la course en descente est un moyen intelligent de développer la force des jambes dans un court laps de temps. "Les gens disent que courir trop vite en descente endommage les articulations des genoux, mais si vous adoptez le bon rythme, vous les renforcerez", explique M. Brewer. "Tant que vous êtes raisonnable et que vous ne sprintez pas, l'utilisation de la force de freinage de la jambe pendant que vous courez en descente crée des contractions des muscles du quadriceps, car ils sont étirés en même temps qu'ils essaient de se contracter, cela développe les muscles d'une bonne manière."

05 Une pause prolifique au travail

"Une course rapide peut améliorer votre concentration et votre attention lorsque vous retournez à votre bureau, tout en vous laissant du temps à l'heure du déjeuner pour rattraper votre amis ou faire une course", explique McGrattan. C'est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent à distance et qui ont tendance à se fixer leurs propres horaires à la maison. "C'est certainement très pratique pour les personnes qui travaillent à la maison, car elles ont plus de chances de pouvoir tout laisser tomber et d'aller courir rapidement quand elles en ont envie, et aussi d'être plus proches des espaces verts qu'elles ne le seraient autrement dans un bureau."

06 Limiter le sédentarisme

Selon McGrattan, pour rester en bonne santé, il faut briser le temps sédentaire : "Nous savons que lorsque vous êtes sédentaire, votre corps se met en mode stockage et commence à emmagasiner de la graisse. Le corps est conçu pour bouger, donc si vous ne bougez pas fréquemment, vous pouvez créer du stress dans vos cellules, ce qui les endommage. C'est pourquoi il est bon de rompre avec les comportements inactifs par une petite course quotidienne. Et puis, qu'est-ce que c'est que 10 minutes ? Le temps de faire la vaisselle ?"

Courir permet de lutter contre la sédentarité © Simon Rainer/Red Bull Content Pool Il y a beaucoup de preuves qui montrent que l'image de soi d'une personne peut être boostée par la course à pied Professeur John Brewer, auteur de Run Smart

07 De courtes courses quotidiennes peuvent stimuler vos poumons

"Il suffit de lire un journal pour savoir qu'il n'y a jamais eu de moment plus important pour l'individu moyen de maintenir sa fonction pulmonaire", déclare Brewer. " La recherche montre que des exercices de haute intensité plus courts ont un effet tout aussi bénéfique sur les poumons et le cœur que des exercices plus réguliers et plus longs. C'est super important pour stimuler la capacité de transport de l'oxygène dans le corps."

08

Si vous avez hâte de retrouver la forme pour jouer au football à cinq, les courses rapides en solo sont la plateforme idéale pour retrouver la forme. "Avec les sports à haute intensité, ceux qui sont basés sur des sprints rapides et de courtes périodes de récupération, il est nécessaire d'être en forme", explique Brewer. "Contrairement à une heure de course rythmée, 10 minutes d'entraînement à haute intensité sortent le corps de sa zone de confort et le mettent dans une situation de surcharge, où vous atteignez un rythme cardiaque plus élevé, ce qui ne vous aidera lors des activités plus agressives pour l'organisme. Le corps réagit à cette surcharge et s'y adapte."

Les courses de 10 minutes sont vraiment utiles pour d'autres sports © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

09 Vous améliorerez confiance en vous

"Il y a beaucoup de preuves qui montrent que l'image de soi d'une personne peut être boostée par la course à pied", dit Brewer. "Faîtes quelques bonnes séances intenses de 10 minutes et vous vous sentirez bien dans votre peau, et vous repartiras avec un peu plus d'assurance. Vous gagnerez beaucoup de muscle, vous finirez par perdre de la graisse corporelle et vous vous sentirez vraiment bien dans votre peau, ce qui peut vous aider dans tous les domaines de votre vie."

Prêts pour tester ce mode d'entraînement ? Avec une bonne alimentation et un entraînement régulier, on vous assure que vous pourrez distancer la Catcher Car pendant de longues minutes lors de la Wings For Life 2025 .