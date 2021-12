Mais où (et comment) courir dans la neige ?

L’hiver est là et la France enfile peu à peu son manteau blanc. Vous ne voulez pas ranger votre paire de running pour autant et souhaitez profiter des conditions météo hivernales pour vous lancer dans le trail blanc ? Ça tombe bien. On a demandé à deux spécialistes du sujet, Lilian Gugliero et Maxime Gauduin, coachs sportifs chez Trails In France , de nous donner les meilleurs spots pour courir dans la neige .

La course à pied dans la neige est un tout autre exercice © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Le B.a.-ba de la course à pied dans la neige

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que plusieurs choses sont à prendre compte avant de vous lancer dans une séance de course à pied dans la neige , que ce soit à propos du matériel à emporter avec vous, de la météo ou encore du terrain que vous vous apprêtez à fouler.

1. L'analyse du terrain

"Le terrain peut varier en fonction des conditions qu’il y a eu avant et pendant la sortie", commence Lilian Gugliero. "Il est donc important de regarder l’état de la neige avant de commencer sa séance et de connaître les itinéraires que l’on peut emprunter. Il ne faut pas oublier qu’il y a des risques d’avalanches, et même si on est sur des types de terrain où le risque n’est pas présent, il peut l’être dans les alentours."

Pour le savoir, rien de mieux qu’internet et le site de Météo France . Les bulletins de risques d’avalanches (BRA) y sont constamment mis à jour. Si vous n’êtes pas certain du terrain où vous vous engagez, renoncez et faites demi tour.

2. Le matériel à utiliser

"Suite à cette analyse, on peut définir le matériel que l’on va utiliser pour la sortie en commençant par les chaussures", poursuit-il. "Enfiler la paire de running qu’on utilise tout au long de l’année est tout à fait envisageable si la neige est damée, ce qui est le cas sur les sentier balisés. Si la neige est, en revanche, un petit peu plus verglacée, il est conseillé de mettre des chaînes sur ses baskets ou des mini-crampons afin d’avoir une meilleure adhérence et d’éviter le risque de chutes."

Les chaînes sont le meilleur moyen d'éviter les chutes © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

"Il peut également être intéressant d’utiliser des bâtons, que ce soit pour la stabilité ou pour la propulsion. Courir dans la neige est beaucoup énergivore même s’il n’y a pas beaucoup de dénivelé, donc ça peut être utile. Pour les vêtements, il faut évidemment privilégier une tenue chaude mais prévoir de quoi se déshabiller pour ne pas risquer d’avoir trop chaud. Car il ne faut pas oublier que même s’il fait froid, on transpire beaucoup en course à pied ."

3. L'alimentation

"Côté alimentation, je conseille de toujours avoir avec soi une boisson chaude, ce qui est toujours agréable quand il fait un peu froid. Ça permet aussi à la boisson de ne pas geler si les températures sont négatives. Puisque courir dans la neige demande beaucoup plus d'énergie, il faut prévoir de manger un peu plus avant les séances de course à pied sur la neige ."

On vous déconseille vivement le Red Bull chaud, mais vous pouvez tout à fait emporter une canette dans un sac à dos que vous placerez à côté d'une petite bouillotte.

Red Bull glacé © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Les meilleurs spots pour le trail blanc

"Les conditions météo ne sont pas toujours réunies pour garantir un trail blanc mémorable. Et si vous aurez tout de même de grandes chances de trouver de la neige dans la plupart des régions montagneuses en France cet hiver (Vosges, Cévennes, Massif-Central), mieux vaut viser des secteurs où la probabilité que la pratique soit agréable est grande", explique de son côté Maxime Gauduin.

Voici donc les trois secteurs identifiés par les coachs.

1. Le Vercors

"Les terrains de jeu proposés dans le Vercors sont variés. On y trouve des boucles alpines avec de jolis sentiers qui vont offrir des nombreux points de vue mais aussi des terrains plats dans la forêt avec des sentiers raquettes qui sont damés par le passage des randonneurs en raquettes. Il y a une grande diversité dans l’offre de sentiers proposés et qui est très différente de ceux de la période estivale."

2. La Chartreuse

"Énormément de parcours sont proposés en Chartreuse. Je pense notamment à la station de Saint-Pierre de Chartreuse. "Des parcours en ski de randonnée sont également proposés, ce qui peut permettre à des gens qui ont une pratique un peu mixte de mêler le trail à une autre discipline, comme le ski de randonnées qui est un excellent moyen de progresser en trail. On trouve des parcours très accessibles en fond de vallée avec peu de dénivelé et des conditions de pratique sécurisées et puis quelques possibilités de réaliser des courses un peu plus engagées."

La Chartreuse offre un dénivelé idéal © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

3. Les Pyrénées

"Les Pyrénées offrent une large palette de parcours pour pratiquer le trail blanc. Je pense notamment à Font-Romeu, un secteur vraiment top pour le trail sur neige puisqu’on y trouve des parcours avec très peu de dénivelé. Il a aussi l’avantage d’être constamment ensoleillé et donc de bénéficier de températures clémentes, même en plein coeur de l'hiver."

Faire appel à des professionnels

"Ce n’est pas parce qu’on connaît un sentier qu’on peut s’y engager sans hésitation quand il est enneigé", insiste les coachs. "L’hiver, les risques liés au terrain sont multiples. C’est pourquoi quand on se lance dans le trail blanc, il vaut mieux d’abord faire appel à un professionnel."

Car en plus des données et des ressources qui sont trouvables sur internet, ces derniers ont en effet une lecture des données et du terrain qui leur permettent ne pas prendre le moindre risque.

En hiver, les conditions sont parfois compliquée, n'est-ce pas Ryan ? © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

"Sur le terrain, on peut se retrouver dans des conditions difficiles très rapidement", poursuivent-ils. C’est pourquoi on conseille de se tourner vers les stations de trail. Il existe des stations qui sont développées par le groupe Rossignol avec des parcours balisés en hiver, ce qui est donc idéal pour une pratique autonome, puisque les risques sont un peu plus limités."

Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre paire de running et votre bonnet le plus chaud pour être prêt(e) à battre votre chrono tout en profitant des paysages magnifiques que nous offre l'hiver. À vous de jouer.

