Mais comment courir plus vite ?

Mais de quels types d'entraînements parle-t-on, au juste ? "D'abord, il faut savoir que plus on s’habitue à courir, plus on habituera notre corps à l’effort, plus on pourra développer sa puissance et sa force pour améliorer sa vitesse", poursuit Thomas Khelili. Ainsi, si vos séances traditionnelles de running vous permettront, à terme, de développer votre explosivité, le coach conseille de varier vos types d'entraînements.