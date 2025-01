Où courir à Annecy : découvrez les meilleurs spots !

Le 4 mai 2025, la Wings for Life World Run permettra à qui le veut de participer à la plus grande course caritative au monde. Pour rassembler des fonds dédiés à la recherche contre les lésions de la moelle épinière, chacun peut courir où il le souhaite à l’aide d’une ligne d’arrivée fictive. Si vous préférez courir en groupe, vous pouvez également participer à l’une des nombreuses courses organisées à divers endroits. En 2025, des flagships runs auront lieu à divers endroits comme Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, et notamment à Annecy. Pour vous entraîner avant la course, voici un petit guide des meilleurs endroits où courir dans la “Perle des Alpes”.

Découvrez les meilleurs parcours pour courir à Annecy

01 Autour du lac d'Annecy : parcourir son périmètre mythique

Faire le tour du lac d'Annecy est un peu long © Komoot

Commençons par le plus évident, le lac d’Annecy est un incontournable de la ville. Ce parcours est à la fois très appréciable grâce au panorama qu’il offre, mais aussi assez exigeant puisque l’on parle ici de près de 40 kilomètres. Heureusement, en partant du centre ville, il est possible de courir presque exclusivement sur des voies vertes et pistes cyclables, conférant à cet itinéraire un feeling inimitable. Alors certes, comme entraînement, c’est probablement un peu rude, mais en tant qu’objectif à long terme, l’option est à étudier.

Si vous avez peur de caler en cours de route, vous pouvez également partir sur la rive ouest du lac, aller jusqu’à Duingt avant de faire demi-tour. Ainsi, vous n’aurez “que” 21 kilomètres à parcourir.

02 La montée vers le Semnoz

Un tracé sympathique mais chargé en dénivelé © Komoot

Pour ceux qui veulent se muscler les mollets et préfèrent avaler du dénivelé, le Semnoz leur tend les bras. Lui aussi accessible depuis la ville, il offre une vue imprenable sur le Mont Blanc, rien que ça. En faire le tour depuis le sud d’Annecy représente un peu moins de 15 kilomètres. Une bonne option si vous voulez exploser la Catcher Car dès le départ de la Wings for Life.

03 Les sentiers de montagne : s'évader en altitude

Le tour du Mont Baron © Komoot

On continue avec la côté montagneux, mais en passant sur la rive est du lac et de la ville d’Annecy. Le Mont Baron et ses 1 450 mètres accueille généralement des randonnées, mais vous pouvez tout aussi bien aller y courir. Si vous comptez en faire le tour en partant du centre ville, vous en aurez pour 17 kilomètres. C’est assez redondant, mais une nouvelle fois, ce parcours vous offrira une vue imprenable.

Dans les vieux quartiers - À la découverte du Annecy historique

La nature, c’est très sympa, mais il y a aussi de quoi faire si on souhaite rester en ville et ne pas forcément s’embarquer pour 2 heures de course. Pour ceux qui aiment se balader dans la “Venise des Alpes”, une petite session running près du Thiou s’impose. Cette rivière de 3,5 kilomètres de long n’est autre que le déversoir naturel du lac, et surtout la raison d’être du surnom d’Annecy. Que vous choisissiez d’arpenter le port ou le canal du Vassé, les paysages sont magnifiques.

Comment s'inscrire aux courses et événements de course à pied à Annecy ?

Difficile de trouver meilleur endroit pour courir © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Pour vous entraîner de manière plus compétitive et être fin prêt pour la Wings for Life World Run le 4 mai , on vous conseille également de participer aux courses disponibles dans la région.

Les 26 et 27 avril, un 10 kilomètres, un semi-marathon et un marathon sont organisés sur les bords du lac. Pour vous y inscrire, rendez-vous ici .

Si vous souhaitez uniquement participer à la Wings for Life, pensez à vous inscrire ici .