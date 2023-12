Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous courez ?

Savez-vous ce qu'il se passe dans votre cerveau lorsque vous courez ? Avez-vous déjà réfléchi aux effets de la course à pied sur votre humeur, votre état de stress et vos hormones ? Nous l'avons fait et le neuroscientifique Ben Martynoga nous a donné des éléments de réponse. Désormais, lorsque vous vous entraînerez pour la prochaine édition de Wings for Life qui aura lieu le 5 mai 2024 , vous saurez.

01 L'euphorie du coureur est réelle

"Il est tout à fait normal de se sentir fatigué pendant une séance de running. Mais plus ou moins rapidement, notre corps nous offre alors des sortes de "récompenses". Après un certain temps d'effort qui varie selon les personnes, le cerveau relâche alors des endorphines et le sytème des endocannabinoïdes se met en place", explique le scientifique. "Les endorphines sont comme des opiacés, les endocannabinoïdes, eux, agissent sur des cibles cérébrales similaires à celles du cannabis. Cela ne veut pas dire qu'il y a une dépendance physique, mais cela peut expliquer le "runner's high" ou "euphorie du coureur", en langue de Molière, qui rend l'expérience agréable. Le corps fabrique en quelque sorte ses propres drogues".

02 Le cerveau rétrécit en courant

"Des études ont montré que le cerveau des coureurs pouvait se rétracter de 6 % après une course. Cependant, les cellules cérébrales reviennent au cours des mois suivants", explique Ben Martynoga. "Il semble intuitif qu'une course épuisante fatigue le cerveau. Le cerveau est un petit organe, mais il consomme 20 % des calories du corps. Soumettre son corps à des épreuves physiques est donc susceptible d'avoir des répercussions sur le plan cognitif".

03 Le stress n'est pas que dans la tête

"Si vous passez une journée stressante au travail, cela se répercute sur votre corps. L'hypothalamus, situé à la base du cerveau, envoie alors un signal à la glande pituitaire et, ensemble, envoient à leur tour un signal aux glandes surrénales, situées au-dessus des reins", explique le scientifique. "En conséquence, votre corps se met à produire de l'adrénaline et du cortisol. Votre rythme cardiaque s'accélère, vos pupilles se dilatent, votre tension artérielle et votre rythme respiratoire augmentent. Ça ne vous aidera pas forcément dans votre travail, mais si vous savez reconnaître cet état, aller courir vous fera du bien."

La course à pieds est un des meilleurs outils pour travailler son cardio © Red Bull Content Pool

04 Vous êtes nés pour courir

"Courir est un excellent moyen de reprendre le contrôle de ses facultés mentales. Il est établi que la course à pied stimule les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité de diriger son attention sur ce que l'on veut faire et permet d'écarter les éventuelles distractions pour résoudre un certains nombre de nos problèmes. La course à pied stimule également la mémoire de travail".

05 Courir favorise la pleine conscience

"Une séance de running peut provoquer un état méditatif. Vous vous concentrez sur votre respiration, votre foulée, votre environnement", poursuit-il. "Si vous avez de la chance, vous entrerez dans une sorte d'état où vous ne vous inquiéterez pas de ce qui s'est passé hier ou de ce qui se passera demain. Courir peut vous aider à vous apaiser."

06 Et vous protège des douleurs physiques

"Ces substances chimiques, semblables à des drogues, peuvent vous donner un sentiment d'euphorie. Les coureurs ont souvent tendance à dire qu'ils oublient les effets négatifs d'une longue séance et c'est peut-être pour cette raison", développe-t-il. Psychologiquement, nous accordons plus d'importance aux souvenirs positifs - comme le sentiment d'accomplissement - qu'aux souvenirs négatifs. Dans certains cas, ces substances chimiques peuvent même vous aider à lutter contre la douleur de l'inflammation après la course".

07 La course peut améliorer la mémoire

"Certains de ces effets, notamment l'amélioration de l'attention et de la mémoire, persistent après l'effort. Le corps se calme mais certaines études tendent à montrer que ces effets sont cumulatifs. Il est notamment prouvé que l'accumulation d'exercices au fil des mois peut augmenter la taille de l'hippocampe, ce qui va de pair avec l'amélioration de certains types de fonctions de la mémoire".

08 Plus votre corps est paresseux, plus votre cerveau le sera

"Rester assis toute la journée est dangereux", avertit Ben Martynoga. "Ce n'est pas seulement mauvais pour le corps, c'est aussi mauvais pour l'esprit. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans des entraînements trop intensifs tous les jours pour lutter contre, mais il est nécessaire d'être actif un peu chaque jour".

09 Il suffit de se lancer

"C'est le début qui est le plus difficile", prévient le scientifique. "Il faut en fait prendre la décision de s'engager à faire le premier pas et de nier tout ce qui pourrait nous éloigner de cet objectif. Cela entraîne un mini-conflit dans votre cerveau, mais si vous parvenez à bloquer ces tentations vous ne le regretterez pas".

Alors n'hésitez plus et commencer au plus vite à vous entraîner pour la course Wings for Life 2024 qui aura lieu le 5 mai prochain . Promis, vous ne le regretterez pas.