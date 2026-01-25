7 conseils pour rester motivé en course à pied

De nombreux coureurs apprécient l’aspect communautaire de la course . Partager les succès, la joie et même la douleur réunit les gens à chaque foulée. Ensemble, on supporte tout simplement mieux la pression physique et mentale.

Partager ses runs avec un partenaire de confiance, ou même en groupe, est le meilleur moyen pour progresser et garder un moral au top. Et quand il s’agit du plus grand événement de running au monde : la Wings for Life World Run , il n’y a pas de plus belle occasion pour rassembler ses amis, relever un défi et courir pour une bonne cause.

Que vous participiez à une Flagship Run ou via l’appli Wings for Life World Run, vous pouvez choisir avec qui vous franchirez la ligne de départ le jour J, grâce à une offre spéciale « un dossard App Run acheté, un dossard offert » . Alors rassemblez votre groupe, et inscrivez-vous dès maintenant pour l’édition 2026, le 10 mai.

Avant que le grand jour n’arrive, familiarisez-vous avec nos sept conseils ci-dessous pour savoir comment soutenir et motiver au mieux votre partenaire de course (et inversement) – afin de tirer le meilleur l’un de l’autre, ensemble.

01 Courir avec ses amis est toujours un plus

Courir avec ses amis est toujours plus plaisant © Focus Sports pour Wings for Life World Run

En course à pied, l’un des éléments les plus importants est la définition d’objectifs précis, et c’est encore mieux si vous pouvez le faire à deux. Désormais, vous pouvez rejoindre la Wings for Life World Run avec vos amis grâce à une offre spéciale signée par l’équipe WFLWR et adidas.

Entre 11 h UTC le 23 janvier et le 30 janvier, si vous vous inscrivez à une App Run, adidas vous offrira un bon pour qu’un ami vous rejoigne sur la Wings for Life World Run le 10 mai. Vous pourrez ainsi courir ensemble pour collecter des fonds au profit de la recherche sur les lésions de la moelle épinière, en même temps que des centaines de milliers d’autres personnes à travers le monde.

L’esprit de communauté est ce qui rend la Wings for Life World Run si spéciale, alors inscrivez-vous à partir du 23 janvier sur wingsforlifeworldrun.com et courez avec un ami ou un proche.

02 Aérez-vous l’esprit les uns les autres

Nous savons tous ce que l’on ressent lors d’une session difficile, quand on commence à penser à la côte qui arrive, à la longue ligne droite qui semble interminable devant soi, ou aux rafales de vent de face. Dans ces moments-là, les minutes se transforment en heures, et les mètres en kilomètres, au point que la course finit par ressembler à un supplice. Mais la distraction change tout. Faites oublier l’effort à votre partenaire de course en discutant et en lui posant des questions sur (presque) n’importe quel sujet. Mais surtout, évitez de parler des difficultés qui vous attendent.

03 Rafraîchissez votre look

Une tenue de qualité aide à se sentir bien © Denis Ruvić pour Wings for Life World Run

Soyons honnêtes, courir avec de nouveaux vêtements, c’est bien plus agréable qu’avec la vieille tenue que vous portez depuis des années. Et il ne s’agit pas que de vos chaussures de running. Un t-shirt stylé, un short tendance, ou même de nouveaux sous-vêtements spécialisés font souvent des merveilles et peuvent booster votre énergie à l’entraînement. Il va de soi que vos partenaires de course apprécieront sans aucun doute le geste – idée cadeau trouvée !

Et ce n’est pas tout : en vous inscrivant à la Wings for Life World Run, vous pourrez mettre la main sur le t-shirt 2026 signé adidas pour enrichir votre collection et le porter le jour J. Comme pour la course, l’intégralité des recettes issues de la vente des t-shirts est reversée directement au financement de la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Vous pourrez commander votre t-shirt édition 2026 à partir du 3 février.

04 Rejoignez une équipe

Rejoignez un crew de running ou créez le vôtre : c’est à vous de décider à quoi ressemble votre dream team pour la Wings for Life World Run.

Le RB Leipzig a une équipe Wings for Life World Run © Sebastian Kraft pour Wings for Life World Run

Vous pouvez même vous retrouver en équipe avec des légendes du sport ! Imaginez courir le jour J avec la superstar du rugby Siya Kolisi comme capitaine, ou avec Karsten Warholm, le spécialiste du 400 m haies, ou encore avec toute une équipe de football derrière vous comme le RB Leipzig ou le Paris FC. Oui, ce ne sont là que quelques-unes des stars du sport qui ont formé leurs propres équipes. Tout le monde peut s’inscrire pour profiter du fun et de la motivation qui accompagnent le fait d’avoir un capitaine célèbre qui veille sur vous.

Découvrez toutes les équipes de la Wings for Life World Run et trouvez encore plus de conseils et d’astuces pour rejoindre ou créer l’équipe parfaite et vivre une journée de course inoubliable.

05 Soyez créatif et dépoussiérez votre routine

Nous avons tous nos propres habitudes, et la plupart d’entre nous a un parcours régulier que l’on répète depuis ce qui semble être une éternité. Là, vous connaissez chaque lampadaire et chaque brin d’herbe. Mais quand vous courez avec d’autres personnes, il n’y a plus de limites à vos envies d’exploration. D’abord, les autres connaissent d’autres parcours et d’autres quartiers. Ensuite, vous vous sentirez certainement plus à l’aise, par exemple, pour explorer ensemble des sentiers forestiers inconnus ou des chemins et ruelles isolés. La créativité empêche la routine de s’installer dans n’importe quelle relation, et c’est pareil pour une amitié axée running.

Si vous participez à la Wings for Life World Run via l’appli, c’est le moment idéal pour vous éloigner de vos itinéraires habituels et découvrir de nouveaux horizons autour de chez vous en vous entraînant pour le grand jour, le 10 mai 2026.

06 Encouragez-vous

Les affirmations positives ne sont pas réservées aux posters un peu kitsch ou aux réseaux sociaux – elles peuvent aussi vous donner un vrai coup de boost. Inspirez-vous par exemple des mots de l’athlète allemand Stefan Schlett, qui déclarait : « La douleur s’estompe, la fierté reste. » Les phrases motivantes peuvent être d’une aide précieuse, alors testez-les et partagez-les avec votre partenaire de course, surtout s’il ou elle traverse un moment difficile. Comme le dit le coureur Dean Karnazes : « Courez quand vous le pouvez, marchez si vous devez, rampez s’il le faut ; mais n’abandonnez jamais. »

Un peu d’encouragement aide toujours quand les choses deviennent difficiles © Matthias Heschl pour Wings for Life World Run

07 Faites-vous plaisir, vous l’avez mérité !

Si toutes les distractions, les phrases bien trouvées, les nouveaux parcours ou autres boosts de motivation ne suffisent pas, il ne reste souvent qu’une chose à faire : se concentrer sur la récompense finale ! Préparez-vous une petite récompense commune après votre session, que ce soit un shake protéiné ou un bon dîner avec un verre de vin. Profitez-en, cela vous donnera un excellent coup de motivation pour le prochain entraînement.

08 Plus d’infos à propos de la Wings for Life World Run

Une fois par an, la Wings for Life World Run a lieu partout sur la planète. Tous les participants prennent le départ au même moment, dans le monde entier, et courent soit individuellement avec l’appli Wings for Life World Run, soit ensemble lors de plusieurs Flagship Runs. Le meilleur dans tout ça, c’est que, quelle que soit la forme choisie, l’essentiel est de participer. Peu importe vos performances, votre vitesse ou la distance parcourue, que vous soyez athlète professionnel, coureur amateur ou parfait débutant. L’important, c’est de prendre du plaisir en courant.

Que des sourires dans cette team aux Émirats arabes unis © Naim Chidiac/Wings for Life World Run

Pour cette raison, il n’y a pas de ligne d’arrivée traditionnelle. À la place, 30 minutes après le départ, une Catcher Car virtuelle – ou réelle dans le cas des Flagship Runs – se lance à la poursuite des participants et rattrape les coureurs les uns après les autres. Les résultats ne sont pas mesurés en temps, mais en distance parcourue. Et le plus beau : 100 % des frais d’inscription et des dons sont reversés directement à la recherche sur la moelle épinière. Lors des éditions déjà disputées de la Wings for Life World Run, plus d’un million de participants inscrits issus de 195 nationalités ont couru, marché et roulé sur les sept continents, réunissant ensemble plus de 60 millions d’euros pour trouver un traitement contre les lésions de la moelle épinière.

