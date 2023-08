Ces questions que vous n’osez pas poser sur la course de haies

Le saut de haies est une discipline exigeant une grande vitesse. Les athlètes doivent être rapides pour atteindre une vitesse élevée avant d'aborder chaque haie et pour maintenir cette vitesse tout au long de la course.

Vitesse : Le saut de haies est une discipline exigeant une grande vitesse. Les athlètes doivent être rapides pour atteindre une vitesse élevée avant d'aborder chaque haie et pour maintenir cette vitesse tout au long de la course.

Agilité : Une agilité élevée est nécessaire pour franchir rapidement et efficacement les haies. Les athlètes doivent être capables de changer de direction rapidement et de coordonner leurs mouvements pour passer au-dessus des haies en toute fluidité.

Coordination : La coordination entre les mouvements des jambes, des bras et du corps est cruciale pour une technique de saut de haies réussie. Une bonne coordination permet de franchir les haies avec aisance et efficacité.

Puissance des jambes : La puissance des jambes est essentielle pour propulser le corps vers le haut lors du saut au-dessus des haies. Les muscles des jambes, notamment les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets, doivent être forts pour produire une force explosive.

