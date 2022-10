Tout ce qu'il faut savoir sur Crankworx Cairns

La course aux titres de King et Queen of Crankworx

Sur les autres épreuves, les Australiens arrivent bien sûr en nombre et avec une densité exceptionnelle. Chez les femmes, Caroline Buchanan, Harriet Burbidge-Smith et Danielle Beecroft font partie des grands noms à suivre. Burbidge-Smith sera la seule de ces trois coureuses à participer aux quatre épreuves ouvertes aux femmes (speed & style, dual slalom, pump track et descente).

Sur les autres épreuves, les Australiens arrivent bien sûr en nombre et avec une densité exceptionnelle. Chez les femmes, Caroline Buchanan, Harriet Burbidge-Smith et Danielle Beecroft font partie des grands noms à suivre. Burbidge-Smith sera la seule de ces trois coureuses à participer aux quatre épreuves ouvertes aux femmes (speed & style, dual slalom, pump track et descente).

Sur les autres épreuves, les Australiens arrivent bien sûr en nombre et avec une densité exceptionnelle. Chez les femmes, Caroline Buchanan, Harriet Burbidge-Smith et Danielle Beecroft font partie des grands noms à suivre. Burbidge-Smith sera la seule de ces trois coureuses à participer aux quatre épreuves ouvertes aux femmes (speed & style, dual slalom, pump track et descente).

La descente sera, quant à elle, disputée sur la piste de la Coupe du monde. Il s’agit de la piste la plus difficile du circuit Crankworx 2022. Et on attend une sacrée bataille pour la victoire. Tracey Hannah est la favorite de la course féminine, tandis que chez les hommes, son frère Mick espère rivaliser avec Sam Hill, Sam Blenkinsopp et Kye A'Hern.

La descente sera, quant à elle, disputée sur la piste de la Coupe du monde. Il s’agit de la piste la plus difficile du circuit Crankworx 2022. Et on attend une sacrée bataille pour la victoire. Tracey Hannah est la favorite de la course féminine, tandis que chez les hommes, son frère Mick espère rivaliser avec Sam Hill, Sam Blenkinsopp et Kye A'Hern.

La descente sera, quant à elle, disputée sur la piste de la Coupe du monde. Il s’agit de la piste la plus difficile du circuit Crankworx 2022. Et on attend une sacrée bataille pour la victoire. Tracey Hannah est la favorite de la course féminine, tandis que chez les hommes, son frère Mick espère rivaliser avec Sam Hill, Sam Blenkinsopp et Kye A'Hern.