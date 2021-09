Quand le Crankworx fait le tour de la Colombie-Britannique

Si le VTT a vu le jour aux États-Unis, il a pris un essor considérable de l'autre côté de l'une de ses frontières, au Canada. Abritant certains des meilleurs bikeparks et pistes de descente au monde, le Grand Nord accueille également certains des événements de VTT les plus emblématiques du monde et a même vu naître l'un d'entre eux : le Crankworx.

Bien qu'elle ait traditionnellement lieu à Whistler, l'étape canadienne du Crankworx World Tour fera cette année le tour de la Colombie-Britannique, pour être renommée Crankworx BC . Deuxième étape du Crankworx World Tour de cette année, Crankworx BC viendra ainsi s'ajouter au Crankworx Innsbruck et au Crankworx Rotorua .

Une fois encore, les fans peuvent s'attendre à admirer certains des meilleurs riders du monde s'affronter en slalom, en descente, en pump track, en speed & style et en slopestyle, pour tenter de remporter des points cruciaux avant la finale de la saison qui aura lieu en novembre à Rotorua, en Nouvelle-Zélande.

01 Le programme du Crankworx BC à suivre sur Red Bull TV

Neuf étapes auront lieu en Colombie-Britannique, dont cinq seront diffusées en direct sur Red Bull TV. Voici lesquelles :

Étpe 1 – Sun Peaks Resort

Étape 2 – Kicking Horse Mountain Resort

27 septembre : CLIF Speed & Style Kicking Horse – En direct sur Red Bull TV à 22h00 UTC

Étape 3 – SilverStar Mountain Resort

Restez au courant des dernières actualités et suivez le livestream du Crankworx British Columbia sur notre hub Crankworx World Tour .

02 Les sites

Depuis ses débuts, en 2004, le Crankworx canadien s'est toujours déroulé au Whistler Mountain Bike Park. En 2021, les différentes disciplines seront pour la première fois réparties aux quatre coins de la Colombie-Britannique.

Sun Peaks Resort se situe dans le sud de la province canadienne et offre 610 m de dénivelé, dont six pistes de descente. À un peu plus de 320 km à l'est se trouve le Kicking Horse Mountain Resort, qui accueille l'événement Crankworx BC CLIF Speed & Style. Le bikepark, situé à Golden, compte plus de 48 km de pistes et près de 120 descentes et sauts.

L'étape canadienne du Crankworx World Tour se terminera au SilverStar Mountain Resort, dans la vallée de l'Okanagan. Deuxième plus grand bikepark canadien après Whistler, ses 400 sauts en terre battue en font l'endroit idéal pour le RockShox Pump Track Challenge et les épreuves de slopestyle.

Le SilverStar Bike Park © Robb Thompson

03 Qui seront les nouveaux roi et reine du Crankworx ?

Les titres de roi et reine du Crankworx sont devenus les titres les plus disputés du monde du VTT. Les points sont attribués en fonction des disciplines au cours des trois étapes. Depuis sa création, les vainqueurs ont toujours été les riders les plus réguliers.

Tomas Lemoine est en route pour devenir le nouveau roi du Crankworx © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Le premier événement du Crankworx World Tour a eu lieu à Innsbruck en juin dernier. Depuis, Tomas Lemoine est en tête du classement après une large victoire sur la CLIF Speed & Style d'Innsbruck et une deuxième place au RockShox Pump Track Challenge.

La course pour le titre de reine du Crankworx est beaucoup plus incertaine et Harriet Burbidge-Smith ne détient qu'une courte avance de cinq points après une victoire dans le Specialized Dual Slalom, une cinquième place dans le RockShox Pump Track et une troisième place sur le CLIF Speed & Style.

Tous deux devront cependant surveiller leurs arrières en Colombie-Britannique, car les anciens rois et reines du Crankworx, comme Tomáš Slavík, Jill Kintner , Bernard Kerr et Vaea Verbeeck, ne lâcheront rien.

Revivez les temps forts du Crankworx Innsbruck :

Les temps forts du Crankworx Innsbruck

On vous en dit plus sur les étapes qui se dérouleront en Colombie-Britannique et sur les riders à suivre dans chacune d''entre elles.

04 Slopestyle au SilverStar Bike Park

Impossible de parler de slopestyle sans évoquer le prodige de la discipline, Emil Johansson, la star suédoise qui compte quatre victoires au Crankworx à son actif depuis trois ans.

La dernière fois qu'il a participé à une compétition au Canada, c'était au Red Bull Joyride 2019, contest qui marquait son grand retour après un long combat contre une maladie auto-immune .

Découvrez le run gagnant d'Emil Johansson au Red Bull Joyride 2019 :

Le run gagnant d'Emil Johansson au Red Bull Joyride 2019

Le SilverStar Bike Park a été conçu par les légendes du VTT freeride Brett Rheeder et Matt MacDuff. La construction a commencé en 2019 et le Crankworx sera la première compétition qu'il accueillera.

Riders à surveiller : Si Emil Johansson est le grand favori, il ne faut pas oublier Thomas Genon , Erik Fedko et Dawid Godziek , vainqueur du Red Bull Roof Ride. À surveiller également, l'Américain Nicholi Rogatkin, dont le Front Cork 1440 a été élu meilleur trick à la Copenride cette année.

Revivez le run gagnant d'Emil Johansson au Crankworx Innsbruck ci-dessous :

Le run vainqueur d'Emil Johansson à Innsbruck

05 Specialized Dual Slalom à Sun Peaks

Crankworx CB : Specialized Dual Slalom à Sun Peaks

Le Dual Slalom a connu son heure de gloire à la fin des années 90, mais ce sport reste l'une des disciplines stars du Crankworx. Le principe : deux riders s'affrontes sur des pistes de slalom spécialement conçues pour l'occasion.

Les riders à surveiller : Il ne faut jamais exclure les riders qui ont un passé avec la compétition, comme le Slovaque Tomáš Slavík, qui a remporté la dernière édition à Innsbruck. Cela dit, tous les riders de descente seront au sommet de leur forme, eux qui viennent tout juste de terminer la saison de la Coupe du monde de VTT UCI. Bas van Steenburgen est le grand favori à domicile, tandis que Bernard Kerr cherchera à améliorer sa cinquième place à Innsbruck.

Chez les femmes, il est difficile de parier contre Jill Kintner , mais Harriet Burbidge-Smith pourra peut-être poursuivre sa série de victoire pour tenter de devenir la reine du Crankworx.

06 Descente à Sun Peaks

La saison de la Coupe du monde de VTT UCI vient de s'achever, ce qui signifie que cette course sera se déroulera sans certains des meilleurs riders de descente, qui ont bien mérité un peu de repos après cette fin de saison particulièrement intense. Mais un certain nombre de riders répondront présents. Ce sera d'ailleurs l'une des dernières chance qu'auront les fans pour voir se produire la légende Mick Hannah.

Les riders à surveiller : On ne présente plus Mick Hannah, qui aura une nouvelle fois toutes ses chances de faire sensation. Mais d'autres riders pourront tenter de lui voler la vedette et de se mettre en travers de son chemin, à commencer par George Brannigan et Joe Breeden. Chez les femmes, Casey Brown sera la grande favorite.

07 CLIF Speed & Style au Kicking Horse

À partir de quand peut-on considérer qu'une course n'est plus vraiment une course ? Quand il y a un bonus de temps attribué pour le style. Et c'est précisément l'idée du Speed & Style, créée par Crankworx pour donner aux freeriders une chance de s'affronter sur une piste entièrement customisée.

Pour vous en faire une idée, regardez la vidéo ci-dessous :

CLIF Speed & Style – Crankworx Innsbruck 2021

Riders à surveiller : Tomas Lemoine a remporté le CLIF Speed & Style lors de la dernière édition d'Innsbruck. Il a donc de bonnes chances de réaliser un doublé cette saison en Colombie-Britannique. Mais Thomas Genon , son plus grand challenger en août dernier, cherchera sans aucun doute à faire mieux à Kicking Horse.

La gagnante d'Innsbruck, Jordan Scott, ne sera pas présente à cette étape du Crankworx World Tour, tout est donc envisageable. Vaea Verbeeck, Harriet Burbidge-Smith et Jill Kintner se battront probablement pour le titre.

08 RockShox Pump Track Challenge à SilverStar

Le Pump Track Challenge est en train de devenir l'une des formes de course les plus palpitantes. Comme son nom l'indique, l'idée est que les riders s'affrontent sur une piste de pump track, spécialement conçue pour l'occasion.

Les riders à surveiller : Les Pump Track Challenges sont assez difficiles à prévoir. Non seulement les courses sont explosives, mais le tirage au sort peut faire que les grands favoris s'affrontent bien avant la finale. Niels Bensink, Adrien Loron, Tomas Lemoine et Bas van Steenbergen ont terminé dans les cinq premiers à Innsbruck, et on peut donc s'attendre à ce qu'ils aillent loin.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !