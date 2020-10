Avec Crash 4, Toys For Bob joue dans la cour des grands

AAA : L'Amicale des Adaptations Activisionnesques

Sorti au début du mois d'octobre 2020, Crash Bandicoot 4: It's About Time est l'aboutissement d'un processus démarré 4 ans plus tôt, à la conférence PlayStation de l'E3 2016. D'un pas leste, la démarche rythmée par le thème de Crash joué à la manière d'une fanfare par un orchestre occupant la fosse en contrebas de la scène, Shawn Layden apparaît. Ce représentant de Sony annonce qu'un remaster HD de la trilogie originale Crash Bandicoot de Naughty Dog est prévue sur PlayStation 4 , grâce à un "partenariat" avec Activision, qui dispose aujourd'hui des droits sur la licence.

Ci-dessous, Shawn Layden se la donne à LA :

Plutôt qu'un partenariat, il s'agit d'une exclusivité temporaire. Le remake, développé par le studio Vicarious Visions, est baptisé Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy et devient réalité en 2017. Un an après sa sortie sur PlayStation 4 , c'est sur Xbox One , PC et Nintendo Switch que le marsupial pose ses valises.

Si Vicarious Visions a signé les versions PS4 et Xbox One du jeu, un autre studio s'est chargé de le porter sur Nintendo Switch : Toys For Bob . Fondée en 1989 dans la ville californienne de Novato, cette équipe comptant aujourd'hui 180 personnes a surtout travaillé sur des adaptations de films d'animation (102 Dalmatiens, Madagascar...) et sur la saga de jeux à figurines NFC Skylanders, dont le dernier jeu est sorti en 2016. Autrement dit : Toys For Bob était un excellent candidat pour s'occuper de porter le dernier succès d'estime de la maison, en l'occurrence N. Sane Trilogy. Un projet "de commande", certes, mais tout de même prestigieux vu l'envergure de la licence.

Surprise divine, le portage de la trilogie Crash sur Switch s'avère excellent. Visuellement, il sacrifie peu de choses quand on le compare à ses sœurs sur PS4 et Xbox One ... surtout lorsque le jeu est affiché sur le petit écran de la console. D'après nos confrères de Digital Foundry, les niveaux sont chargés en mémoire plus vite que sur toutes les autres consoles, à l'exception du modèle original de PS4. Son seul manque flagrant, comme pour toutes les autres versions consoles du jeu, est son *frame rate*. Bloqué à 30 images par seconde, le jeu est stable et tout à fait jouable, mais moins "vivant" que la version PC et ses 60 images par seconde.

Il est flou mais il est beau, c'est Crash sur une console Nintendo. © Activision

Devant une telle performance, il n'est guère surprenant qu' Activision ait choisi de confier le développement du remake d'une autre série de jeux de plateforme, Spyro The Dragon, à Toys For Bob . Cette autre collection remasterisée sort en novembre 2018 sous le nom de Spyro Reignited Trilogy . Chaque jeu y est fidèle aux originaux, tout en ayant gagné une refonte visuelle chatoyante, peu importe le support. Là encore, Toys For Bob a très bien fait les choses. Après ce nouveau succès, quel sera leur prochain titre ?

En juin 2020, après des années passées à développer des jeux-pour-vendre-des-jouets, des jeux-tirés-de-films et des jeux-remasterisés-de-succès-passés-d'autres-studios, Toys For Bob signe enfin son premier jeu original depuis près de 15 ans : Crash Bandicoot 4 .

On ne Crash pas dessus

It's About Time! En plus de faire référence au voyage dans le temps, central au scénario déglingo de ce nouvel épisode, le sous-titre de Crash 4 répond surtout à l'impatience des fans de Crash : cela faisait 22 ans qu'un "véritable" jeu de la licence était sorti. Les aficionados du Bandicoot en attendent un jeu respectueux du level design et de la philosophie instillée par Naughty Dog, contrairement aux suites maladroites voire sacrilèges publiées dans les années 2000 et 2010 sur PlayStation 2 , Xbox et Game Boy Advance .

Respectueux, Crash 4 l'est beaucoup : ses 43 niveaux reprennent la structure canonique, celle d'un jeu de plateforme où l'on arpente des couloirs bourrés de pièges, d'ennemis qui tuent au moindre contact, et de caisses tantôt salvatrices (fruits, vies, masque-bouclier, checkpoint) tantôt piégeuses (TNT, Nitroglycérine).

Fidèle à la trilogie originale, le jeu l'est aussi quant à sa difficulté, puisqu'il est particulièrement ardu. Chaque niveau m'a tué une moyenne de 10 à 20 fois. La palme d'or revient à l'avant dernière mission, le château de Neo Cortex, qui a occis mon Bandicoot 67 fois ! Que Aku Aku bénisse l'adaptation de la difficulté — une fonctionnalité apparue pour la première fois dans Crash 2 en 1997 — qui vient offrir un bouclier et à ajouter des checkpoints lorsqu'un niveau donne trop de fer à retordre.

À vrai dire, Crash Bandicoot 4 est plus difficile que la trilogie originale. Pour pallier à cette rudesse qui pourrait en rebuter plus d'un, Toys For Bob suggère au premier lancement du jeu d'activer un « mode moderne » où les vies n'existent plus, et seules les morts sont comptées. Ce changement est bienvenu, d'autant que les plus masochistes sur cette Terre peuvent toujours opter pour le « mode rétro », punissant d'un Game Over (et ainsi, de la perte de ses checkpoints) tout joueur perdant sa dernière vie.

Quelques hommages sont glissés ici et là pour les fans attentifs. Dans le premier niveau, une télévision montre... le premier jeu, sorti en 1996. Des épreuves bonus, les "cassettes" de Neo Cortex, offrent une “préquelle” jouable du tout premier Crash Bandicoot . Tawna, la petite amie de Crash disparue dès Crash 2, fait un retour fracassant dans Crash 4 : non seulement la demoiselle est complètement redessinée dans un style moins sexualisant, mais elle n'est plus en détresse ! Contrôlable dans quelques niveaux au gameplay alternatif, elle donne des coups de pied au lieu de tourbillonner et dispose d'un grappin pour traverser de larges étendues. Bref, dans ce jeu, Tawna s'affirme comme un personnage à part entière. À quand un spin-off ?

Tawna étonna © Activision

Deux autres personnages secondaires sont proposés le temps de quelques niveaux, eux aussi avec un gameplay qui diffère un peu de celui de Crash. Le rustre Dingodile se balade avec un tromblon-aspirateur dans les mains. Non sans rappeler King K. Rool de Donkey Kong Country, il écrase tout ce qui bouge et plane au dessus du reste, mais ne saute jamais très haut ou très loin. L'ennemi de toujours, Neo Cortex, se joue sans double-saut mais avec une charge frontale à la Wario, et un flingue transformant tout ce qui bouge en autant de plateformes.

Contrairement aux missions avec Tawna , celles de Neo' et Dingo' apportent assez peu à Crash 4, en raison de contraintes trop importantes sur la palette de mouvement des personnages. C'est dommage.

Ce quatrième épisode apporte aussi quatre pouvoirs supplémentaires, limités à des sections prédéfinies de certains niveaux. Les deux mécaniques les plus intéressantes du lot sont le ralentissement du temps, qui rend praticables les effroyables caisses Nitro et permet d'éviter des obstacles véloces, et le changement de phase permettant d'alterner entre deux réalités parallèles aux plateformes et objets différents. Le tout se marie bien à la formule classique de Crash Bandicoot puisqu'ils ne restent jamais à l'écran trop longtemps. L'effet gimmick est ainsi évité.

It's About 22 ans de jeux de plateforme, quand même

Tout en rendant un vibrant hommage à la trilogie originale, Crash 4 emmène la série dans le XXIe siècle, non sans s'inspirer des jeux qui ont fait le succès du genre plateforme à une époque où la licence Crash se vautrait dans des suites médiocres et des spin-offs peu inspirés.

La mécanique de « mode moderne » n'est pas sans rappeler le jeu Celeste, un autre jeu de plateforme exigeant, où les vies n'existent pas mais les morts sont comptées, mémorisées, et célébrées sur la liste des chapitres du jeu : ce sont autant de preuves de l'effort qu'a mis le joueur pour terminer une épreuve, récupérer autant d'objets cachés, etc.

Même pas mal © Matt Makes Games

De Celeste , Crash 4 semble également s'inspirer avec ses niveaux « N. Versés », un par niveau standard, où l'apparence de chaque niveau est perturbée par un effet réduisant la visibilité (effet "sonar", "vieux film", etc.), et où les gemmes à collecter sont cachées à d'autres endroits. Cette mécanique encourageant à découvrir un environnement sous un nouveau jour fait écho aux B-Sides de Celeste, même si ces dernières offrent un level design inédit en plus d'un défi accru.

Les joueurs avertis remarqueront dans Crash 4 quelques filiations avec les jeux Rayman. Pour progresser dans l'aventure, le joueur se met en quête de 4 masques, ce qu'il est également nécessaire de faire dans Rayman 2. La collecte de fruits dans Crash 4 permet de remplir une jauge aboutissant sur l'obtention successive de plusieurs gemmes à collecter, tout comme les lums de Rayman Legends. Enfin, le monde de l'étang de Crash 4 rappelle irrésistiblement le bayou de Rayman 2. Ce n'est peut-être pas intentionnel, mais le choix des couleurs et des matériaux est particulièrement réminiscent.

Le monde de l'étang de Crash Bandicoot 4 rappelle le bayou de Rayman 2 © Activision

Il y a aussi un peu de Donkey Kong Country dans Crash Bandicoot 4 . Ses séquences sur rail évoquent les niveaux à chariots de Donkey, à cela près que Crash a beaucoup plus de marge de manœuvre une fois perché sur son rail. Il peut se mettre en dessous ou en dessus, et se balancer sur les côtés. De quoi pimenter l'exercice ! Autre importation des Îles DK : les lianes, une nouveauté pour Crash Bandicoot , sur lesquelles on se balance dès le premier monde de Crash 4.

De tous ces jeux, Toys For Bob a digéré et adapté les mécaniques. Ce n'est pas une copie éhontée mais bien un apprentissage sur la base de deux décennies de jeux de plateforme, petits et grands, d'indépendants comme de légendes de l'industrie. On est à mille lieues d'un Sonic Lost World qui s'inspirait aussi d'autres jeux de son genre... mais qui ne contribue rien, et répète sans transcender.

Le studio a désormais prouvé qu'il est en mesure de réaliser son jeu de plateforme de A à Z. De quoi espérer qu' Activision lui commande un Crash Bandicoot 5 , ou même — rêvons un peu — offre à Toys For Bob la possibilité de développer son propre univers, son propre gameplay, afin de faire briller ses talentueux développeurs, désormais bien rodés.