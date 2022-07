Invité à faire parler son talent sur la chaîne Youtube Red Bull Checkpoint , Henri Hihacks a tout simplement reproduit l’intérieur d’un ordi géant au cœur d’un studio dans lequel il construira également des objets qui n’existaient – jusqu’ici – que dans l’univers du gaming .

Bref, le maker aux mille idées et plus de 950 000 abonnés était tout simplement l’homme idéal pour lâcher quelques astuces aux streamers (débutants ou non) qui veulent se bâtir un décor à la hauteur de leurs lives sans craquer leur PEL. « C’est hyper important », précise-t-il, « car ça crée une véritable identité visuelle et permet aux gens de bien vous identifier. » Alors sortez la caisse à outils, les bandes LED et les moules à gâteaux (vous allez comprendre), c’est parti.

Le bureau

« Dans ce domaine, il ne faut pas forcément s’offrir un bureau tout fait, mais plutôt acheter séparément des pieds et un plan de travail de cuisine. D’abord parce que c’est très solide, mais aussi parce que ça coûte moins cher, même si ça dépend aussi du prix de la planche. Mais à la fin, on peut facilement se retrouver avec un bureau en bois massif beaucoup plus qualitatif qu’un modèle en aggloméré, par exemple, qui s’abîme très vite. »

Le matos

« Pour ce qui est de l’ordi, il n’y a pas de secret. Si on veut quelque chose de puissant, il faut malheureusement investir. Mais vous pouvez limiter la casse au niveau du boîtier en prenant quelque chose qui n’est pas forcément hyper joli au départ mais que vous pouvez repeindre. Le plus important, après tout, ce sont les composants à l’intérieur.

Henri Hihacks au boulot © Henri Hihacks

Niveau caméra, je ne crois pas qu’il faille investir dans un très bon modèle au début. N’hésitez pas à commencer avec quelque chose que vous avez déjà, comme une petite cam que l’on peut relier en HDMI. Et si ce que vous faites marche, vous pourrez investir par la suite.

Enfin, pour ce qui est du micro, on trouve des choses bon marché sur internet. On peut très bien commencer avec un modèle à 50-60 euros qui va durer et qui marche bien. Mais attention quand même à ne pas négliger cette partie-là. C’est une erreur classique, alors que la qualité du son, c’est hyper important. »

Le son, justement

« Au-delà du micro, il faut aussi travailler le son de la pièce. Et pour cette partie-là, on peut faire des choses aussi jolies que fonctionnelles et peu chères. Dans le studio Red Bull, on a par exemple évité de partir sur des mousses acoustiques classiques qui ne sont, pour être honnête, pas très esthétiques. L’idée a plutôt été de prendre des panneaux acoustiques très simples, unis et faits maison avec des cadres en tassots dans lesquels on a mis de l’isolation phonique de bâtiment (parce que c’est la moins chère) avant de tendre une toile dessus. Mais attention : de simples serviettes de bain tendues sur le mur derrière l’écran absorbent aussi très bien l’écho. »

Un néon personnalisé

« Alors, ce n’est pas facile à faire, mais tout dépend de la qualité du néon que vous voulez. On peut, par exemple, trouver sur internet des bandes LED pliables faciles à installer. Ce n’est pas du néon, mais ça fonctionne.

Cela dit, le mieux, selon moi, est d’utiliser ce qu’on appelle des LED COB (pour « Chip On Board », ndlr). Ce sont des rubans qui donnent l’impression d’être continus alors qu’ils sont en fait constitués de nombreux petits points très rapprochés. Ils sont plus esthétiques que ceux des bandes LED classiques que l’on voit toujours. Surtout si le dispositif de diffusion de la lumière n’est pas assez éloigné de la bande. »

Maker et cuistot, visiblement © Henri Hihacks

La lumière en général

« On trouve beaucoup, sur le marché, de panneaux LED qui sont cools et peu chers. Le problème, c’est que leurs lumières sont émises d’un point en particulier alors que l’idéal est d’avoir quelque chose qui diffuse la lumière un maximum pour ne pas avoir d’ombres trop marquées sur le visage. Je suggère donc de toujours mettre quelque chose entre le sujet et le panneau. Il peut s’agir, par exemple, d’un drap très fin…

Sinon, on peut imiter cet Américain qui avait mis des bandeaux LED sur tout le contour de l’intérieur d’un moule à gâteau et mis une couche de diffusion en toile dessus. Ça fonctionne bien, mais il faut veiller à prendre des LED haut CRI (l’indice de rendu de couleur, ndlr.), qui vont prendre en compte plus de couleur et révéler plus de choses sur la peau que des modèles qui sont en dessous de 90/95 CRI. »

Studio Red Bull Checkpoint en cours de chargement © Henri Hihacks

Les étagères

« On peut créer des choses en assemblant des meubles existants pour que ça ne coûte pas trop cher. Vous pouvez par exemple récupérer des petits caissons classiques (à monter avec une simple notice) et visser des planches dessus pour créer des étagères personnalisées avec des casiers de tailles différentes. D’ailleurs, ça marche aussi pour le bureau. Rien ne vous empêche de remplacer les pieds par des étagères vissées au plan de travail. Comme ça, vous aurez à la fois un support et un rangement. »

Une déco murale personnalisée

« Vous pouvez sélectionner vos propres images/photos et faire appel à un imprimeur qui utilise des supports très qualitatifs comme le dibond. Il s’agit de deux plaques d’aluminium qui prennent en sandwich une plaque de plastique. C’est très léger, ça se fixe au mur avec du double face et le rendu est bien meilleur que celui d’un simple poster collé qui se voit à la caméra.

Sinon, là encore, on peut utiliser des bandes LED. Au lieu de coller le dibond directement sur le mur, on place un carré en bois ou en carton derrière, on met les LED autour et ça crée un rétroéclairage qui met le visuel en valeur. C’est ce qu’on a utilisé, dans le studio Red Bull, sur l’un des composants de la carte mère qui affiche le logo Checkpoint. »

Le cable management

« Il existe des boîtes que l’on peut mettre à terre pour ranger les rallonges. C’est propre, mais ça traîne un peu dans les pieds. Moi je préfère acheter des rallonges à trous que l’on peut visser sous une table. C’est hyper solide, et on peut y brancher tous ses périphériques. Ensuite, on utilise des petits colliers de serrage en plastique qui ne coûtent rien et qui permettent de tout ranger (et invisibiliser) sous le bureau.

L’astuce bonus

« Alors, c’est quelque chose qui demande un peu de travaux et qui n’est pas destiné à tout le monde, mais si vous avez une cloison un peu épaisse, vous pouvez la découper pour encastrer un écran dedans. C’est super beau et ça donne l’impression d’avoir un moniteur ultrafin, quasi inexistant. Et si on arrive à faire passer les câbles dans la cloison également, ça donne un rendu très épuré que j’aime beaucoup. »