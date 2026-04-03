Crimson Desert : comment gagner de l'argent rapidement et dès le début

Dans Crimson Desert , l’argent ne tombe pas du ciel et il faut du temps pour en accumuler. Si comme Kameto , vous avez envie de progresser rapidement dans le jeu, il va vous falloir des pièces d’argent et un peu de patience.

01 Le Duo, le poker de Crimson Desert

La première manière de gagner des pièces d'argent, c’est de se rendre à la taverne de Hernand pour jouer au Duo.

Il s’agit d’un poker simplifié, dans lequel il faut former une des combinaisons inscrites dans les règles du jeu sur table. Si les règles sont visibles à n’importe quel moment, vous n’en aurez pas obligatoirement besoin.

Pour gagner de l’argent rapidement, vous devez sauvegarder manuellement avant de vous mettre à une table. Une fois fait, faites directement tapis. L’IA va suivre votre mise, et c’est ici que le hasard joue un rôle :

Si vous perdez la partie, rechargez votre partie et retentez le coup

Si vous gagnez la partie, continuez le mini-jeu

Cette méthode a toutefois un inconvénient. Plus vous gagnez de parties, moins il y aura de concurrents sur les tables de duo. Il vous faudra alors passer à un autre village pour continuer à empiler l’argent.

02 Le vol, l’activité dangereuse

Dans Crimson Desert , le vol n’est pas disponible dès le début du jeu. Pour débloquer cette fonctionnalité le plus rapidement possible, il faut le faire dans le tutoriel.

Accomplissez les premières quêtes de l’histoire principale, jusqu’à voir la mission “Hors-la-loi de Hernand recherché - Avis de recherche : Jeffrey” .

Allez parler au capitaine de la garde de Hernand avant de lire l’avis de recherche pour obtenir les informations de la quête. La position de Jeffrey sera ensuite ajoutée à votre carte. Poursuivez-le avant de l’attaquer pour le faire tomber. Durant l’interrogatoire, il ne faut pas le tuer mais l’amener en prison pour obtenir votre récompense : un Masque pour commettre des crimes.

Le vol est illégal à Pywel, même pour vous. ll existe des pénalités liées aux potentiels vols que vous pourrez faire. Dès que vous prenez un objet, une zone rouge apparaît sur votre radar. Si des PNJs vous repèrent, vous allez perdre en réputation et les gardes se mettront à votre recherche.

Voler un nombre trop important d'objets vous fait perdre des niveaux de contribution. Ce qui limitera les objets et récompenses auxquels vous aurez accès dans la boutique contributive.

À cause de ces risques, il vaut mieux limiter cette technique. Plus vous avancez dans Crimson Desert, et plus elle vous fera autant gagner que perdre.

03 Les lingots d’or, la richesse accessible

Dans le manoir de Crêtelion se trouve un lingot d’or à 500 pièces. Enfilez votre masque et passez par une des fenêtres du bâtiment. Une fois à l’intérieur, descendez au rez-de-chaussée puis éteignez la cheminée dans le salon de l’entrée. En vous accroupissant, vous pourrez avoir une interaction : activez-la pour récupérer votre butin.

Une fois le lingot d’or dans votre besace, retournez à la banque d’Hernand pour maximiser vos gains et empocher les 500 pièces d’or.

Il existe une méthode pour avoir de l’argent à l’infini avec les lingots d'or, mais celle-ci risque de ne pas durer :

Partez à Demeniss, dans le Parc Animalier. Débloquez le point de voyage rapide pour pouvoir accélérer la technique qui va suivre si vous souhaitez la réutiliser.

Dans la zone remplie de gens qui portent des masques de lapin et de loups, scannez-les avec votre torche et chercher la forme de lingot dans les poches d’un des lapins. Il faut faire le tour du camp puisqu’à chaque reset, le PNJ change.

Avec votre masque, allez vers votre cible et volez-lui son lingot. Répétez l’opération après être sorti de la zone de recherche.

Le héros de Crimson Desert sur une montagne face à la mer © Pearl Abyss Crimson Desert © Pearl Abyss Instant de paix dans Crimson Desert © Pearl Abyss Le monde de Crimson Desert est rempli de mystères © Pearl Abyss

04 Les investissements, la patience récompensée

La banque est un bon moyen de s’enrichir, surtout après avoir obtenu un lingot d’or. Cette méthode est fait pour ceux qui sont patients et qui veulent voir à long-terme.

Il vous faudra un minimum de 100 pièces d'argent pour pouvoir investir dans les trois plans d'investissements. Chacun a ses revenus variable, mais il est possible de s'assurer d'en sortir gagnant :

Regardez le temps en jeu nécessaire pour que l’investissement soit complété. Calculez l’heure et le jour pour connaître la fin de celui-ci.

Sauvegardez manuellement avant que l’investissement se termine.

Si vous gagnez, vous empochez 50% supplémentaires de votre mise initiale.

Si vous perdez, vous n’avez qu’à recharger votre sauvegarde manuelle. Le résultat reste tout de même aléatoire.

Où se trouve la banque dans Crimson Desert ?

La première banque du jeu se trouve à l’ouest de Hernand.

05 Le diamant, le minerai rentable

Miner est une des fonctionnalités de Crimson Desert et il est possible de s’en servir pour s’enrichir. Le diamant est une des ressources complexes à trouver, mais qui peut s’avérer utile.

Même si le diamant peut être extrait avec des coups de paume, il est préférable d’acheter une pioche pour plus de précision. Une fois cela fait, il faut aller dans une des sources de minerais. Il en existe un peu partout autour de Hernand.

Pour vous faire gagner du temps, la plus facile à trouver pour le diamant est au sud-est du camp des Crinières grises .

Au fond de la crevasse, vous trouverez une entrée pour aller dans une grotte. Aventurez-vous dedans jusqu’à la fin pour trouver un gisement de diamants. Miner les, vous pourrez ensuite les vendre à un marchand.

L’inconvénient de cette méthode, c’est qu’il faut plusieurs jours dans le jeu pour que le gisement soit à nouveau opérationnel pour la récolte.

06 Les primes, l’aide à la justice

Crimson Desert permet à ses joueurs de faire la loi dans Pywel. Au cours de votre aventure, vous aurez différentes primes que vous pourrez réaliser. Elles ont toutes le même fonctionnement : repérer et capturer un hors-la-loi, mort ou vif. Si vous le rapportez vivant à la justice, vous obtenez l’intégralité de la prime. Si le recherché n’est plus en vie, vous ne touchez que la moitié.

Certaines de ces primes ne peuvent se réaliser qu’en fonction de l’heure en jeu ou de progresser dans une quête pour la débloquer.

Un paysage désertique dans Crimson Desert © Pearl Abyss

07 Bonus : les bourses ennemies

Tout au long de votre aventure, vous pouvez récolter des bourses d'argent sur vos ennemis. Ces dernières ne s’ouvrent pas automatiquement, et il vous faut passer par votre propre inventaire pour connaître leur butin.

Le jeu regorge de techniques pour s’enrichir plus rapidement et améliorer votre confort pour continuer votre aventure dans le monde de Crimson Desert.