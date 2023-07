Pourquoi vous devez (absolument) essayer le cross-training

Pour se mettre au “CT”, pas besoin d’être un professionnel ou même un habitué de la salle. “La majorité des gens que j'entraîne ne sont pas des spécialistes”, rassure coach Laval. Eh oui, les mots d’ordre de la discipline sont “simplicité” et “ouverture”. “Le but, c’est de faire travailler le corps avec des mouvements de la vie de tous les jours”. Vous l’avez compris, l'objectif n’est pas de se mettre dans des positions impossibles mais bien de travailler des gestes simples avec un minimum d’intensité. “Même si cette notion est propre à chacun”, tempère le coach.

Pour se mettre au “CT”, pas besoin d’être un professionnel ou même un habitué de la salle. “La majorité des gens que j'entraîne ne sont pas des spécialistes”, rassure coach Laval. Eh oui, les mots d’ordre de la discipline sont “simplicité” et “ouverture”. “Le but, c’est de faire travailler le corps avec des mouvements de la vie de tous les jours”. Vous l’avez compris, l'objectif n’est pas de se mettre dans des positions impossibles mais bien de travailler des gestes simples avec un minimum d’intensité. “Même si cette notion est propre à chacun”, tempère le coach.

Pour se mettre au “CT”, pas besoin d’être un professionnel ou même un habitué de la salle. “La majorité des gens que j'entraîne ne sont pas des spécialistes”, rassure coach Laval. Eh oui, les mots d’ordre de la discipline sont “simplicité” et “ouverture”. “Le but, c’est de faire travailler le corps avec des mouvements de la vie de tous les jours”. Vous l’avez compris, l'objectif n’est pas de se mettre dans des positions impossibles mais bien de travailler des gestes simples avec un minimum d’intensité. “Même si cette notion est propre à chacun”, tempère le coach.