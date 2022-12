CS:GO : guide de la bonne adaptation au 2vs2 (Wingman)

C’est à Copenhague que la team KUUSAMO.gg vient de remporter l’édition 2022 du Red Bull Flick . Une bataille très disputée sur un terrain de jeu qui ne prend la lumière que trop peu souvent : le mode Wingman . Celui-ci vous met au centre d’un affrontement en 2 contre 2 sur des cartes beaucoup plus petites qu’en 5 contre 5. Ce qui peut amener pas mal de changement dans vos habitudes de jeu, comme on va le voir ensemble.

8juho8 et Puteli, vainqueurs de Red Bull Flick à Copenhague © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

01 L’économie

C'est une question très délicate. Si l'on considère que les SMG sont très efficaces en Wingman (sur les cartes les plus étroites), on peut se demander si l'on doit forcer l'achat ou économiser pour obtenir de meilleures armes. La règle de base de CS:GO est de toujours chercher à réaliser le meilleur achat possible. Par conséquent, si vous perdez le tour au pistolet, vous pouvez forcer l'achat au deuxième tour, mais vous devrez économiser au tour suivant en cas de perte de ce dernier.

Pour faire simple : si vous jouez constamment avec des SMG, vous serez toujours en moins bonne position que vos adversaires sauf en cas de carte qui force les combats rapprochés. C'est quelque chose que vous voulez éviter si vous voulez gagner autant que possible en Wingman.

02 Les grenades

Même si les grenades perdent un peu de poids sur les versions raccourcies des cartes, elles ont toujours un impact important sur le jeu et elles vous aideront certainement à gagner bien des parties en Wingman. Ces dernières ont peut-être moins d'importance du côté des contre-terroristes, mais du côté terroriste, elles sont obligatoires. Sans grenade, vous ne pouvez tout simplement pas gagner de game, surtout sur des cartes comme Nuke , Overpass et Shortdust. Les fumigènes peuvent être très utiles des deux côtés, mais d'une manière différente de celle des parties ordinaires.

Sur les cartes spécialement conçues pour le mode Wingman (Lake, Rialto, Shortdust…), les fumigènes peuvent vous aider à poser et désamorcer la bombe plus facilement. Néanmoins, vous pouvez aussi les utiliser d'autres manières. Elles sont toujours efficaces pour bloquer les voies et la vision ainsi que pour calmer un ennemi un peu trop agressif. D'un autre côté, vous pouvez utiliser le reste des grenades et autres cocktails molotov de la manière habituelle. Par contre, 2 contre 2 oblige, vous aurez un peu moins d’opportunités de les utiliser.

03 Le choix des armes

Avtomat Kalachnikova, ou AK-47 pour les intimes © Valve

Comme dit plus haut, les SMG peuvent être très utiles sur certaines cartes qui offrent un grand nombre d'angles rapprochés. Vous pouvez donc acheter des UMP et des MAC-10 ou MP9 (selon le camp). Ces armes sont bon marché et très efficaces dans les combats à courte distance. Bien sûr, le P90 reste la meilleure SMG, mais elle est trop chère. Il n'est donc pas recommandé d'acheter cette arme.

En ce qui concerne les fusils, vous devez toujours acheter l’AK ou la M4. Vous pouvez également acheter une AUG ou une SG mais uniquement sur certaines cartes où vous pouvez vous engager dans des combats à longue distance. Par exemple, la portée de ces deux armes peut être très bénéfique sur Rialto, Lake, Overpass (côté CT), et Train. Quoi qu'il en soit, il n'est pas recommandé d'acheter l'AWP et le Scout, à moins que vous ne soyez très bon avec. Vous n’aurez que rarement l'occasion d'exploiter la puissance de ces deux armes.

04 Le gameplay

Comme il y a beaucoup de cartes Wingman où vous pouvez facilement flanquer vos adversaires, assurez-vous de marcher la plupart du temps. Vous avez une minute et demie pour poser la bombe et c'est beaucoup de temps, surtout sur les cartes où vous ne jouez que sur un seul site.

Il y a plusieurs façons de jouer en Wingman avec votre coéquipier. Vous pouvez décider de jouer constamment ensemble et de couvrir les arrières de l'autre. L'utilité de cette stratégie est évidente. Vous ne pouvez pas vous faire flanquer par vos adversaires. Vous vous sentirez plus en sécurité et vous pourrez mieux vous concentrer sur ce qui se trouve devant vous. Cette tactique fonctionne le mieux sur les cartes où il y a plusieurs façons d'approcher le site de bombardement, comme Lake, Shortdust, Rialto et Train.

Sinon, vous pouvez choisir de mettre en place un feu croisé avec votre coéquipier, ce qui peut également être une très bonne solution. Les cartes que nous n'avons pas mentionnées n'ont que deux voies d'accès au site de la bombe, et il est plus difficile de se faire flanquer par les adversaires à cet endroit. Vous devriez donc l'utiliser et vous mettre en place de façon à toujours garder deux lignes de tir différentes sur le même angle.

Banquette qui n’a VRAIMENT pas l’air très confortable © Valve

Enfin, il y a le mouvement et le positionnement, deux talents extrêmement importants à avoir en jouant en Wingman. L'un des meilleurs styles de mouvement est une méthode appelée “shouldering” dans la langue de Shakespeares. Il s'agit d'un joueur qui se tient dans un angle serré et qui se décale légèrement pour jeter un coup d'œil rapide et obtenir des informations rapides.

Cela réduit les risques de se faire tirer dessus grâce à la rapidité de cette méthode. La meilleure façon de contrer quelqu'un qui campe dans un angle de cette façon est de “préshot”. Il est bon de prendre quelques coups de feu d’avance avant qu’il entre dans votre champ de vision, car ils peuvent souvent mener à des headshots faciles.

Voilà qui devrait suffire à faire de vous de véritables monstres en Wingman, en combinant de bons mouvements, l'utilisation de grenades et la bonne gestion de vos achats. Ce sont les règles les plus importantes pour devenir un maître du mode de jeu en 2v2 dans CS:GO, et qui sait, peut-être vous envoyer à la prochaine édition du Red Bull Flick ?

