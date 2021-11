Cyberpunk 2077 : tous nos conseils pour réussir vos combats

Night City est un endroit dangereux, et vous ne pouvez simplement vous balader dans les rues à néon de ses rues en imaginant ne jamais avoir à vous battre. Vous devez avoir des réflexes aiguisés, un esprit flexible et de la force brute pour survivre dans les terribles ruelles de Cyberpunk 2077 . Les mécaniques de combat du jeu peuvent paraître complexes la première fois que vous les prenez en main, mais un peu d’entraînement et quelques astuces vous permettront de devenir un absolu tueur.

Bien sûr, il est possible de ne tuer absolument personne dans ce monde, mais même en cherchant à être la version la plus pacifique de V que possible, vous aurez toujours besoin de savoir vous défendre face à n’importe quel assaillant. Dans ce but, nous vous avons répertorié les meilleurs conseils de combat possibles pour vous aider à rester en vie quelle que soit la situation.

Jouez au tutoriel additionnel

Apprendre les us et coutumes de Night City vaut le coup, même pour les joueurs chevronnés

Jouez au tuto additionnel. Même si vous pensez être le plus grand joueur du monde capable de comprendre les mécaniques du jeu sur le tas, vous gagnerez énormément à jouer au tuto additionnel qui vous est offert au début du jeu. C’est un peu de temps en plus, il est un peu paternaliste, mais hey : c’est un entraînement gratuit et de la bonne sagesse à absorber rapidement.

Même si vous n’intégrez pas les techniques les plus avancées à multiples touches que le tutoriel vous montre, vous aurez droit à une récompense importante sous la forme de points d’XP. C’est un bon investissement pour la progression de votre personnage et de ses skills, quoi qu’il en soit.

Ne restez pas bloqué sur une seule méthode

Les combats de Cyberpunk 2077 peuvent être difficiles si vous ne les maîtrisez pas complètement.

Les combats dans Night City peuvent prendre bien des formes : vous serez parfois bloqués dans le coin d’une petite pièce alors que vous devez repousser des hommes-machines imposants, et parfois vous devrez éliminer des adversaires tout fins qui aiment esquiver et bouger autour de vous.

Alors soyez souple, et sachez utiliser la bonne attaque au bon moment. Utiliser Y/Triangle sur votre manette vous fera sortir la dernière arme que vous avez utilisez, et retaper sur le même bouton vous permettra d’en changer rapidement. Trois armes de distance (que vous utiliserez le plus) peuvent être stockées à tout moment - appuyez sur Y/Triangle et maintenez la touche pour faire votre choix. Faites un double tap pour ranger votre arme : être armé dans certains endroits risque d’agacer les locaux.

Lorsqu’il s’agit d’un combat rapproché, soyez sûr de toujours avoir une arme de poing sur vous. Familiarisez-vous aussi avec vos attaques au corps à corps : l’attaque rapide, forte, la garde, le contre (si vous avez le bon timing), et les attaques défensives sont probablement les plus importantes.

Utilisez les takedown

Utilisez les takedown pour récupérer le meilleur butin.

Ce conseil pourrait vous paraître contre-indiqué dans une mission où vous cherchez à vous infiltrer discrètement, mais croyez-nous : ça vaut le coup. Si vous finissez par affronter un boss après une longue mission d’histoire ou une quête annexe, il vous faudra gratter leur vie au maximum et utiliser les takedown dès que la possibilité est débloquée.

Les utiliser vous offrira de nombreuses récompenses et des objets uniques. Eviter les ennemis ou jouer sans tuer personne pourrait vous paraître plus intéressant, mais d’ordre général, tuer les ennemis et récupérer les objets sur eux vous donnera de meilleures récompenses.

Utilisez vos mods et vos attachements

N’oubliez pas de mod vos armes.

A chaque fois que vous récupérez une nouvelle arme, vous feriez mieux d’ouvrir votre menu et commencer à jouer avec elle. Trouver les bons mods et les bonnes attaches à rajouter à votre tout nouveau joujou pour l’optimiser. Parfois, vous serez capable de rendre cette arme intégralement non-létale (ce qui peut être d’une grande aide dans certaines missions) et parfois, vous pourrez augmenter fortement la puissance de feu de l’arme.

Il existe de nombreux moments dans le jeu où vous pensez que vous n’avez pas la puissance de feu nécessaire ou le bon équipement pour une mission. Si vous avez l’impression d’être bloqué de la sorte, il pourrait être intéressant de changer d’arme et de mods pour voir si les pièces du puzzle de votre inventaire ne pourraient pas vous aider. Toutes les armes ne peuvent pas être modifiées, bien sûr, mais celles qui le peuvent font la différence.

5. La meilleure défense, c’est l’attaque

Plus vous aurez la classe, plus vous serez protégé - comme dans la vraie vie.

L’armure dans Cyberpunk 2077 est liée à vos vêtements et vos équipements : tous les éléments de votre garde robe ont une valeur d’arme rattachée, et certains objets sont plus résistants que les autres. Ainsi, dès que vous ramassez un nouvel équipement, il est bon de vérifier s’il n’est pas meilleur que le vôtre.

Alors bien sûr, vous risquez de vous balader dans une tenue qui n’a aucun sens de la mode, mais au moins, vous serez bien protégés. Il est aussi important de vérifier quels avantages chaque pièce d’équipement offre à votre personnage, et comment elles s’intègrent avec vos armes préférées. On ne sait jamais, il existe peut-être un build qui combine les bons vêtements avec les bonnes armes. Gardez tout de même en tête que les mods ne peuvent pas être retirés des vêtements et seront détruits si vous en changez.

