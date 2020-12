Cyberpunk 2077 : chronique d’un développement dystopique

Il y a quelques semaines, quand on m’a proposé de plancher sur un article couvrant la longue et laborieuse phase de développement de Cyberpunk 2077 , j’avoue avoir été particulièrement jouasse. D’autant qu’à l’époque, on m’avait promis un accès aux développeurs, pour pouvoir les arroser de mes nombreuses, mais néanmoins pertinentes questions. Bref, c’est animé d’un engouement considérable et sincère que je m’apprêtais à décortiquer la ligne du temps de cet imposant chantier. Mais à deux semaines de rendre ma copie, le couperet est tombé : finalement, personne chez CD Projekt RED ne répondra à mes judicieuses interrogations et il faudra, pour mener à bien mon projet de dossier, que je me contente de mes talents d’investigation. Si la pratique d’une certaine forme d’omerta dans le milieu du jeu vidéo est monnaie courante depuis la nuit des temps (surtout quand il s’agit de titres « AAA » ), elle n’en est pas moins problématique quand on s’attaque à la rédaction d’un papier comme celui-ci, papier qui aurait sans équivoque pu bénéficier d’informations émanant « d’insiders ». Mais qu’à cela ne tienne : le parcours difficile du jeu de CD Projekt RED est de notoriété publique, et à défaut de pouvoir y apporter un éclairage inédit, nous allons tâcher d’en faire un résumé concis et honnête.

Cyberpunk 2077, la ville nouvelle © CD Projekt RED ©2020

Rares sont les jeux qui auront suscité autant d’attente, rares aussi sont les jeux qui auront mis aussi longtemps à voir le jour. D’ordinaire, pour un titre de calibre, il faut compter quatre à cinq années de développement. Pour Cyberpunk 2077 , ce sera sept. En mai 2012, encore auréolés du succès de The Witcher 2, dont ils viennent tout juste de finaliser une Enhanced Edition, les Polonais de CD Projekt RED prennent tout le monde par surprise en annonçant la mise en chantier d’un énigmatique et inattendu Cyberpunk (à l’époque pas encore affublé de son matricule), bien loin des préoccupations médiévales de leurs dernières productions. L’engouement est instantané et massif. C’est que le titre s’inspire d’un jeu de rôle papier extrêmement populaire, baptisé lui aussi Cyberpunk (Cyberpunk 2020 en France), imaginé en 1988 par Mike Pondsmith. Les joueurs y évoluent dans un futur sombre, dystopique et chaotique, où les superpuissances d’hier ont cédé la place à des méga corporations qui se disputent désormais la domination globale. Dans la ville de Night City , gangrénée par le crime et la famine, des individus « augmentés » d’implants cybernétiques tentent tant bien que mal de survivre, mais l’avenir est plutôt lugubre.

Dystopie chérie

Cyberpunk 2020, le jeu de rôle papier © R. Talsorian Games © 1988

Si les premières versions du jeu de rôle étaient quelque peu brouillonnes, et affublées de règles souvent confuses, Cyberpunk va néanmoins parvenir à s’affiner au fil des ans, pour devenir en 1996 le dixième titre le plus populaire de tous les temps, entraînant par conséquent derrière lui un paquet d’aficionados qui vont lui vouer un culte sans limites. Ce qui explique l’emballement lors de l’annonce en mai 2012 de son adaptation en jeu vidéo, qui plus est par l’équipe déjà responsable de la populaire franchise The Witcher. CD Projekt RED promet un RPG adulte, non linéaire, doté de mécaniques avancées basées sur son ancêtre papier, d’une grande variété de classes de personnages, d’une quantité invraisemblable d'armes, d’améliorations, d’implants et autres gadgets « hi-tech ». En clair, avec ce titre, l’éditeur polonais ambitionne ni plus ni moins de proposer le nouvel étalon des jeux de rôles futuristes. Une promesse ambitieuse qui, sans surprise, va instantanément provoquer un « buzz » énorme, doublé d’attentes sans doute déjà démesurées. Mais il est vrai qu’à l’époque, avec le pédigrée de CDPR, tout le monde se dit qu’ils sont sans doute les mieux placés pour réussir un projet d’une telle envergure.

En janvier 2013, l’éditeur nous gratifie d’une première bande-annonce, une superbe cinématique où l’on découvre au ralenti une femme bardée d’implants, couverte de sang, au milieu de corps enchevêtrés et de balles qui fusent. Pas de « gameplay », mais l’atmosphère cyberpunk est bel et bien présente. Ce premier trailer dévoile également le titre officiel de cette future adaptation : Cyberpunk 2077 . Inutile de dire qu’après ce premier coup d’œil, les attentes vont encore grimper d’un cran. Pourtant, cette bande-annonce ne mentionne aucune date de sortie officielle, et se contente d’un laconique « quand ce sera prêt » qui, rétrospectivement, ne manque pas de cynisme quand on connaît les conditions de travail dans lesquelles le titre s’est bouclé (et sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard).

Disparition des radars

La première bande-annonce de Cyberpunk 2077 est sortie en 2013 © CD Projekt RED © 2020

Ce premier aperçu fugace de quelques minutes sera aussi le dernier pendant un bon moment, cinq ans pour être précis. Durant cette longue période de silence radio, CD Projekt Red ne fera quasiment aucune annonce concernant son prochain titre phare. Et petit à petit, le « buzz » autour du messie Cyberpunk 2077 va commencer à s’effilocher, une absence qui entraînera inévitablement une certaine nervosité chez ceux qui l’attendent avec impatience. La sortie de grosses cartouches « AAA » comme GTA V vont encore l’éclipser davantage du paysage vidéoludique et, progressivement, le faire retomber dans un oubli quasi général. C’est que l’absence de news sur un titre aussi attendu est rarement bon signe, certains journalistes en venant même à se demander s’il n’est pas en voie d’être purement et simplement annulé. Une crainte renforcée par le refus du responsable marketing, Michal Platkow-Gilewski, de répondre à la moindre question concernant le titre. Officiellement, la raison avancée pour cet inquiétant mutisme a du sens : CDPR travaille alors d’arrache-pied sur The Witcher 3 et ses futures extensions, un chantier considérable qui monopolise la quasi-totalité de son attention et de ses équipes.

En mars 2018, l’éditeur polonais annonce l'ouverture d'un nouveau studio, CD Projekt RED Wroclaw, sur les cendres de Strange New Things, studio indépendant qu’il vient de racheter pour renforcer ses troupes. À cette occasion, CDPR en profite également pour réaffirmer les promesses faites quelques années auparavant, en insistant sur le fait que Cyberpunk 2077 est bien un projet beaucoup plus ambitieux que The Witcher 3, et qu’il dispose d’ailleurs à cet égard d’une équipe bien plus conséquente que sur leurs précédentes sorties. En surface, c’est a priori une excellente nouvelle : ça signifie que l’éditeur a choisi de mettre les ressources nécessaires pour produire le jeu dans les meilleures conditions possibles, et surtout, et c’est sans doute le plus important, que malgré le silence pesant qui l’entoure, il est toujours bel et bien en développement. Pourtant, de nombreuses questions demeurent : où sont les premières images attendues ? Où sont les nouvelles informations qu’on est en droit d’attendre six ans après l’annonce initiale ? Quelle est la date de sortie ? Et quand est-ce on pourra enfin en voir un peu plus ?

Lors de l’E3 2018, CDPR dévoile une seconde bande-annonce de Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED © 2020

Quelques mois plus tard, lors de l’E3 qui se déroule en juin 2018 à Los Angeles, CDPR rouvre enfin les portes de Night City, via une seconde bande-annonce, et une petite heure de « gameplay » réservé à quelques heureux journalistes triés sur le volet. Un nouveau contact très attendu avec le jeu qui rassure, et confirme le potentiel de cette adaptation, d’autant que les thèmes adultes promis sont bien présents (violence, déclin de la société, etc.). Cyberpunk 2077 rafle d’ailleurs lors de cet E3 un paquet de prix, plus d’une centaine pour être exact, ce qui va grandement contribuer à calmer les inquiétudes auxquelles le long silence de l’éditeur a bien contribué. Le « buzz » reprend de plus belle, mais les choses vont rapidement se dégrader dans les mois qui vont suivre.

Mauvais goût

Un tweet polémique © Twitter

Jusqu’alors, la seule véritable polémique entourant le jeu concernait le choix, discutable pour certains, de proposer un titre à la première personne (FPS) plutôt qu’à la troisième (TPS). Une décision, motivée selon l’éditeur par une volonté de proposer aux joueurs une meilleure immersion, qui ne va pas emballer tout le monde. Ce débat, pour le moins anodin j’en conviens, ne sera malheureusement que le premier d’une longue série de controverses entourant le développement du jeu. Le 20 août 2018, le compte Twitter officiel du titre est épinglé pour une réponse que beaucoup perçoivent comme une vilaine blague transphobique, ou au mieux, comme une moquerie déplacée à l’égard des personnes transgenres. Le fameux « Did you just assume their gender?! » sera rapidement supprimé, assorti quelques heures plus tard d’excuses assez molles et peu convaincantes, surtout pour un jeu qui s’apprête à traiter de thématiques tournant autour de la modification du corps et de la fluidité des genres.

En juin 2019, nouvelle polémique, cette fois-ci autour d’une publicité qui apparait dans le jeu, et qui présente une image de personne transgenre, affublée d’une embarrassante bosse difforme à l’entre-jambes, accolée au slogan « Mix it up ! » (littéralement : « faites des mélanges ! »). Une illustration perçue comme une nouvelle chosification des personnes transgenres et qui, quelques mois après le tweet de mauvais goût dont on vient de parler, commence à faire beaucoup. D’autant que la position officielle de CDPR à cet égard transpire d’hypocrisie. Pour l’éditeur, cette publicité est tout à fait raccord avec les thématiques véhiculées dans le jeu, conséquence inévitable d’une hypersexualisation propre à son univers. « C’est justement contre cela que vous vous battez », peut-on lire dans la réponse officielle de CDPR. Une position qui, à première vue, semble se tenir, mais qui, si on prend le temps de l’analyser, témoigne aussi d’une bonne dose de cynisme : parce qu’en prétendant dénoncer les abus des corporations qui font leur publicité sur le dos des personnes transgenres, l’éditeur reproduit en réalité la même mécanique pour faire parler de son jeu. Une justification qui passe donc assez mal et qui va sérieusement plomber tout élan marketing autour du titre pendant de nombreux mois. Comme s’il avait besoin de ça…

Nouvelle polémique autour d’une publicité dans Cyberpunk 2077 en 2019 © CD Projekt RED © 2020

« A most excellent adventure »

Heureusement pour CDPR, tout n’est pas complètement négatif. On attendait une grosse annonce pour l’E3 2019, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas été déçu : nouveau « trailer » cinématique qui décroche la mâchoire, et annonce surprise de Keanu Reeves, icône du cyberpunk au cinéma, au casting du jeu. Il n’en fallait pas plus pour qu’Internet s’embrase et oublie, momentanément en tous cas, les malheureux « accidents de parcours » et autres faux pas. En outre, l’éditeur nous gratifie enfin d’une date de sortie officielle : promis, juré, on pourra jouer à Cyberpunk 2077 dès le 16 avril 2020. Ce qui en soi aurait pu constituer une excellente nouvelle, si cela ne s’était pas avéré être le début d’un interminable « running gag », qui va jouer avec les nerfs des fans, même les plus patients. Le 20 janvier 2020, la sortie de Cyberpunk 2077 est déplacée une première fois au 17 septembre.

Le 20 janvier 2020, la sortie de Cyberpunk est déplacée au 17 septembre © CD Projekt RED © 2020

Une annonce accueillie plutôt froidement par les joueurs qui font déjà le pied de grue depuis 2012, mais qui ne suffira pas pour autant à briser leur engouement. Dans le domaine du jeu vidéo, les reports sont légion, et si c’est pour peaufiner le titre comme le promet l’éditeur, cela vaut sans doute la peine de prendre son mal en patience pendant quelques mois supplémentaires. Malheureusement, le calendrier est une nouvelle fois amendé le 20 juin, et la date de sortie repoussée une fois encore, au 19 novembre cette fois-ci. À l’époque, on soupçonne que des besoins d’optimisation spécifiques aux consoles d’ancienne génération (la PS4 et la Xbox One ) soient à l’origine de ce délai supplémentaire. Et on se dit, une fois de plus, que c’est sans doute mieux de les laisser prendre leur temps pour peaufiner l’ouvrage. Surtout que l’éditeur a promis, publiquement et à maintes reprises, de ne pas céder aux sirènes du « crunch », cette vilaine habitude du milieu qui consiste à essorer les développeurs dans la dernière ligne droite pour s’assurer de respecter l’échéance visée. Sauf que…

Captain Crunch

Le post Reddit d’un ex-développeur de CDPR qui a mis le feu aux poudres © Reddit

Une nouvelle controverse éclate lorsqu’on découvre qu’il en va en réalité tout autrement en coulisses. Par le biais de multiples témoignages anonymes, notamment sur Reddit, on apprend que certains employés ont déjà activé le redoutable mode « crunch » : ils alignent les grosses journées, samedi compris, parfois depuis plusieurs mois, sans heures supplémentaires, en complète contradiction avec les engagements pris par CD Projekt RED. Des révélations qui vont entraîner une levée massive de boucliers, dans la presse et dans le public, et asséner un autre coup de canif à la réputation de l’éditeur, revers supplémentaire dont il n’avait pas véritablement besoin. Sans compter qu’un nouveau report est annoncé le 28 octobre, à quelques semaines à peine de la date de sortie, le titre étant repoussé (une dernière fois, ouf) au 10 décembre.

Une annonce qui surprend parce qu’elle fait suite à celle du passage en « gold » du jeu, le 5 octobre. Et normalement, quand un produit atteint ce stade a priori final du développement, cela signifie qu’il est supposé être bouclé et prêt à distribuer. Dans ce cas, pourquoi repousser une nouvelle fois la date de sortie ? Cette légère dissonance entre les deux révélations à quelques jours d’intervalle sème le doute et suscite de nouvelles inquiétudes autour du jeu. L’impatience a beau être toujours intacte, la frustration commence aussi clairement à se faire ressentir, particulièrement du côté de ceux qui ont cédé à la tentation d’une précommande (répétez après moi : il ne faut JAMAIS précommander ses jeux, JA-MAIS).

Avec la pandémie qui est venue salement bouleverser nos vies depuis le début de l’année, les gens ont plus que jamais besoin d’évasion, raison additionnelle de trépigner à l’idée de se plonger corps et âme dans les rues tortueuses de Night City. À quelques jours de la sortie, la grogne monte aussi du côté des journalistes : certains n’ont pas reçu de clé pour tester le jeu, d’autres sont furieux de ne pas pouvoir utiliser leurs propres captures réalisées sur consoles pour illustrer leurs articles, et ce tant que le titre n’est pas sorti dans le commerce, ce qui là non plus n’augure rien de bon. On commence à redouter de gros « bugs », voire pire, un jeu complètement cassé, ce qui rend tout le monde encore plus nerveux.

Pas assez cuit

Cyberpunk 2077 est finalement bien sorti le 10 décembre dernier © CD Projekt RED © 2020

Je ne vous apprendrai rien, Cyberpunk 2077 est finalement bien sorti le 10 décembre dernier, et l’accueil a été pour le moins mitigé, comme vous avez certainement pu le déduire des nombreux tests disponibles depuis. Je ne me risquerai pas ici à en faire un test détaillé, ce n’était de toute façon pas l’objectif de cet article, mais sachez juste que le titre sent encore fortement la peinture fraîche. Perpétuel naïf que je suis, je me dis qu’il aurait sans doute été préférable de temporiser encore quelques semaines, le temps de fignoler les derniers détails et de sortir une version propre. Mais ce serait faire abstraction des enjeux économiques qui accompagnent une telle production. Les actionnaires de CD Projekt RED n’auraient sans doute pas ri de bon cœur à un nouveau retard. Pourtant, le constat d’un développement chaotique, et sans doute trop ambitieux, est sans appel : le jeu aurait clairement mérité un peu plus de patience. Les versions destinées aux consoles d’ancienne génération (PS4 et Xbox One) proposent une expérience de jeu appauvrie, principalement à cause d’une très mauvaise optimisation. Un résultat décevant qui amène à s’interroger sur la pertinence de vouloir à tout prix le sortir sur cette gamme de machines.

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED © 2020

En ce qui concerne la version PC, c’est un peu moins la déroute, mais le titre souffre malgré tout de nombreux « bugs » irritants (IA des ennemis aux fraises, plantages, « bugs » d’affichage, etc.). Rien qui ne puisse être corrigé à terme, heureusement, mais cela induit une recommandation : si vous voulez vraiment profiter de l’expérience immersive assez unique que propose Cyberpunk 2077, patientez encore quelques semaines au minimum pour disposer d’une version expurgée de ses menus défauts de jeunesse. Et modérez vos attentes : en promettant la lune et en communiquant finalement très peu, CDPR s’est sans aucun doute tiré une balle dans le pied. Les attentes étaient telles qu’elles ne pouvaient être totalement satisfaites. Et les déçus sont nombreux, notamment ceux qui rêvaient d’un nouveau GTA dans un univers cyberpunk. Mais pour ceux qui rêvaient d’un vrai jeu de rôle dans un futur dystopique, nul doute que Cyberpunk 2077 saura les combler. Mais dans quelques mois, le temps pour CDPR de réparer son bébé.