Cyberpunk 2077 : quelle histoire vous correspond vraiment

Après plusieurs reports qui ont provoqué bien des remous dans les petits cœurs des joueurs, Cyberpunk 2077 s’apprête enfin à sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC . Le jeu en lui-même profitera du ray-tracing sur PC et de la technologie Nvidia DLSS, mais il faudra attendre un patch prévu pour le début de l’année prochaine afin de débloquer ces capacités sur la nouvelle génération de consoles. Une petite déception, certes, mais le passif de CD Projekt Red parle pour lui : après l’excellent The Witcher 3 Wild Hunt et ses deux extensions, difficile de ne pas avoir foi en lui pour offrir une expérience supérieure à la moyenne.

Cyberpunk 2077 est basé sur le jeu de rôle papier Cyberpunk, sorti pour la première fois en 1988. Son statut de “Donjons et Dragons du turfu” fait que l’on attend naturellement que le jeu vidéo nous offre un très large panel de choses à faire, mais aussi une histoire très approfondie. Le jeu de rôle original est après tout connu pour sa profondeur et sa vision unique d’un futur dystopique. Comment Cyberpunk 2077 rendra hommage à tout cela ? Pour le moment, nous ne le savons pas.

Ce que nous savons par contre est qu’il appartient à notre propre personnage de prendre part à l’histoire. “V”, le personnage principal qui est le nôtre, est une toile blanche qu’il n’appartient qu’à nous de remplir. On pense naturellement à l’outil de création de personnage, si creusé qu’il va de la couleur de vos cheveux à la taille de votre… “lance à incendie”. Ou “cornichon”, selon. Mais il existe également un dernier choix très important pour votre personnage et la manière dont vous voudrez jouer : le choix de vos origines. Trois options qui détermineront la manière dont l’histoire démarrera pour vous. Mais puisqu’il s’agit d’un RPG, il serait bien dommage de ne pas choisir l’option qui vous correspond le mieux. Heureusement, nous sommes là pour cela.

Il y a un cœur derrière tout ça © CD Projekt Red

Gosse des rues

Dans les jeux open world comme Cyberpunk 2077 , la ville elle-même a tendance à devenir un personnage à part entière. Night City est le cœur de l’expérience de Cyberpunk 2077, et la backstory “Gosse des rues” en profite complètement. Avec celle-ci, vous serez un rejeton des rues, qui connaît comme sa poche les allées sombres et les cachettes de la ville… tout autant que les grands pontes à ne pas énerver pour rien, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que vous ne savez pas vous-même y faire : drogues, armes, augmentation… Demandez le programme. Ce parcours vous fera commencer dans le bar El Coyote Cojo, situé dans le quartier Heywood, qui n’est bien sûr fréquenté que par les brigands de la pire espèce. Une petite frappe n’est rien sans une bonne équipe, et c’est pourquoi vous finirez bien vite par vous entourer de Kirk, le dénicheur de bons plans, et Padre, le réparateur sûr de V.

Vous vous êtes toujours senti un peu loubard dans votre groupe ? Vous êtes plutôt du genre débrouillard, capable de dénicher le moindre petit plan pour se faire un petit billet çà et là ? Discuter avec des gens louches est intégré dans votre ADN ? Alors le profil “Gosse des rues” est typiquement celui pour vous ! D’ailleurs, c’est peut-être celui qui correspondra le plus au plus grand nombre de gens, puisqu’il vous fait profiter de la ville d’entrée de jeu et vous permet d’en voir les dessous sombres sans attendre. Au fond de nous, on a tous l’impression qu’on pourrait s’en tirer n’est-ce pas ?

Howdy cowboy ? © CD Projekt Red

Nomade

Cyberpunk 2077 , ce n’est pas qu’une immense ville technologique. C’est aussi les Badlands, des terres arides remplies de bâtiments abandonnés dans lesquels trouvent refuge les âmes les moins prônes à la sociabilisation. Si vous choisissez ce chemin, vous commencerez votre aventure seul et votre but principal sera moins d’enguirlander le chaland pour l’appât du gain que de chercher à vous racheter une conduite. Mais comme tous les chemins mènent à Rome, toutes les aventures ramènent un jour où l’autre à Night City. Ce qui ne vous empêchera pas de croiser en chemin quelques profils atypiques et faire quelques signes respectueux aux shérifs du coin.

Vous êtes plutôt du genre loup solitaire ? Le gars qui passe sa soirée dans un coin de la pièce à observer les convives pour tenter de trouver la perle rare avec laquelle vous aurez vraiment envie de faire la conversation ? Vous en avez marre de jouer les repris de justice (ou de justesse, même) et voulez être guidé par un certain sens de la morale ? Le profil Nomade vous correspondra bien plus que tous les autres.

Dispo pour un tennis, Stanislas ? © CD Projekt Red

Corpo

Les dystopies ne sont pas condamnées à ne montrer que le sort des petites gens. Avec cette backstory, vous serez l’un des employés de l’immense corporation Arasaka, qui contrôle une grande partie des produits disponibles dans Night City . C’est simple : vous êtes le jeune cadre dynamique blindé d’augmentations incroyables et des meilleures drogues. Mais atteindre un tel niveau dans une société pareille réclame bien sûr des machinations politiques de haut vol que vous découvrirez bien vite.

Vous êtes du genre à tenir des petits dossiers de tout ce qu’ont fait vos amis dans leur vie dans votre tête ? Vous vous imaginez façon Edward Snowden dans notre monde, prêt à sonner l’alerte sur les rouages de notre société si seulement vous pouviez les voir à l’œuvre ? La rébellion, c’est bien, mais jamais sans mon écharpe Burberry ? Le parcours corpo est parfait pour vous. Car après tout, qui a dit qu’on ne pouvait pas être conscient ET plein aux as.

Notez que peu importe votre origin story, vous finirez toujours par atteindre le même point de l’aventure après quelques missions. Inutile d’avoir peur de manquer quelque chose donc, et vous pourrez toujours vous créer un second et un troisième personnage pour aller voir si l’herbe est plus verte chez le voisin ! Maintenant que vous avez choisi votre destinée, il ne reste plus qu’à l’accomplir.