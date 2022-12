Le tour du monde en 10 vidéos de bike

Le cyclisme est universel. Où que vous alliez dans le monde, le vélo sera toujours là, qu'il soit un moyen de transport où l'objet central d'une discipline sportive. Et c'est justement le thème de la série Cycling Around the World dans laquelle certains des meilleurs riders du monde nous font découvrir la place qu'occupe le vélo dans leur pays. Voici une sélection des dix meilleures destinations.

01 Danny MacAskill – Édimbourg, Écosse

6 minutes Wee day out Danny MacAskill sillonne l'Écosse à vélo et nous offre un aperçu de tout ce que son pays natal peut offrir.

Lorsqu'on parle de sortie à la campagne avec Danny MacAskill , on est loin d'une balade tranquille sur des chemins ruraux aux couleurs de l'automne. Il suffit d'ailleurs d'avoir vu les vidéos Imaginate , Way Back Home et Bons baisers de San Francisco pour l'imaginer.

Dans Wee day Out, c'est le paysage de la campagne écossaise, ses bottes de foin, quelques arbres abattus et flaques d'eau de pluie qui constitue le décor de la légende du trial. Et, comme toujours, il trouve des moyens inventifs de les surmonter.

02 Brook Macdonald – Motueka, Nouvelle-Zélande

15 minutes Construire une piste de rêve en Nouvelle-Zélande… Découvrez les coulisses de la construction de la piste de VTT descente de rêve de Brook Macdonald en Nouvelle-Zélande.

Après s'être rétabli de sa blessure à la colonne vertébrale, la légende du VTT descente Brook Macdonald n'avait qu'une seule chose en tête : reprendre le chemin des pistes de la Coupe du monde de VTT. Pour voir s'il pouvait leur résister et surmonter ses doutes, il a alors imaginé une piste pour se remettre en selle et pouvoir s'entraîner.

Avec l'aide de Remy Morton, il a donc conçu une piste de 1,8 km dont 440 m de descente à Motueka, au sud de la Nouvelle-Zélande. Le résultat ? C'est un parcours de rêve mêlant vitesse, sauts et sections techniques. Et il est à découvrir ci-dessus.

03 Khothalang Leuta - Roma, Lesotho

6 minutes The fastest girl in the village Khothalang Leuta découvre les joies du pump track dans sa ville natale de Roma, au Lesotho dans cet épisode de la série Cycling Around the World à regarder gratuitement sur Red Bull TV.

L'histoire de Khothalang Leuta nous vient de Roma, au Lesotho, un royaume situé en Afrique du Sud. Lorsqu'une piste de pump-track y a été construite en 2017, Leuta a tellement été envoûtée qu'elle s'est sentie obligée de nous la faire découvrir.

Mais elle ne s'est pas contentée de ça puisqu'elle y a aussi battu les résultats de ses compères masculins. Aujourd'hui, Khothalang Leuta est une légende qui inspire les plus jeunes générations de son pays natal et particulièrement les jeunes femmes, à qui elle prouve qu'elles peuvent réaliser tout ce qu'elles veulent.

04 Payson McElveen – Akureyri to Vic, Islande

13 minutes La traversée de l'Islande avec Payson McElveen L'Américain Payson McElveen a pour objectif d'être la première personne à traverser l'Islande à vélo en une seule journée.

La quête d'aventure du cycliste américain Payson McElveen l'a conduit dans le monde entier. Sur certains spots par pur plaisir, sur d'autres, pour tester ses capacités.

En 2021, McElveen a tenté de traverser l'Islande à vélo, entre les 413 km qui séparent Akureyri à Vic. Sa traversée, qui a duré 19 heures et 45 minutes, s'est déroulée dans des conditions météo particulièrement complexes et sur les routes les plus difficiles du monde.

05 Thomas Genon – Liège, Belgique

15 minutes Mine Line avec Thomas Genon Le rider belge Thomas Genon se plonge littéralement dans l'histoire de sa famille et de ses ancêtres dans Mine Line !

Pour sa vidéo Mine Line 2022, le freerider Thomas Genon , s'est plongé dans l'histoire de sa famille. Le décor : une mine de charbon de la ville de Liège, en Belgique, où son arrière-grand-père a travaillé.

06 Courage Adams – Johannesburg, Afrique du Sud

5 minutes Courage Adams Courage Adams ride avec son BMX de la ville de Johannesburg, jusqu’au township de Soweto en Afrique du Sud.

Le rider Courage Adams a avoir la nationalité espagnole, il est né à Benin City, au Nigeria. Et le pays a toujours tenu une place importante dans son coeur. Adams y est d'ailleurs retourné en 2019 pour réaliser le film Encouraged , où il nous fait découvrir la scène BMX de Lagos.

Dans ce nouveau projet, c'est à l'Afrique du Sud que le pilote a souhaité rendre hommage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Voyez par vous-même.

07 Remy Morton – Gold Coast, Australie

17 minutes Remy Morton : Sept jours et 7K$ Le rider VTT freeride australien Remy Morton peut-il construire l'ultime piste de descente en seulement sept jours et avec un budget de 7 000 dollars australiens ?

Le freerider australien Remy Morton est l'un des meilleurs descendeurs. Et il a également une société de shape : Flux Trail. Comme on l'a mentionné plus haut, sa société et lui sont d'ailleurs à l'origine de la piste de Brook Macdonald située en Nouvelle-Zélande.

En 2021, Morton s'est vu confier le défi de concevoir une piste en Australie, au Boomerang Bike Park, sur la Gold Coast... avec seulement 7000 dollars et en 7 jours.

08 Rebecca Rusch – Mount Kilimanjaro, Tanzanie

7 minutes The power of bikes Rebecca Rusch et Patrick Sweeney se sont lancés un défi complètement fou : gravir et descendre le Kilimandjaro à vélo.

Rebecca Rusch est l'une des cyclistes les plus endurantes. Son surnom de "reine de la douleur" est bien mérité, elle qui a participé à certaines des courses les plus difficiles au monde, comme l'Iditarod Trail Invitational et s'est lancé de nombreux défis.

L'un de ces défis (et peut-être le plus fou), a consisté à gravir et à descendre le Mont Kilimandjaro à vélo aux côtés de l'aventurier Patrick Sweeney. L'objectif : collecter des fonds et sensibiliser le public à l'organisation à but non lucratif World Bicycle Relief.

09 Tom Oehler – Dolomites, Italie

9 minutes À l'assaut des Dolomites Le légendaire pilote de trial Tom Oehler s'enfonce dans les Dolomites italiennes pour un ride à couper le souffle.

Tom Oehler est connu pour ses performances hors du commun. Il détient notamment le record du saut en hauteur à vélo depuis un départ debout.

Dans Taking on the Dolomites, il emmène le trial dans les hautes montagnes de la chaîne de montagnes italienne, empruntant des sentiers particulièrement difficiles, étroits et qui donneraient le vertige à de simples mortels...

10 Rim Nakamura – Nikko, Japon

12 minutes Rim Nakarama au paradis du BMX Le pilote de BMX Rim Nakarama fait du village abandonné de Nikko son terrain de jeu.

Les lieux abandonnés sont les endroits préférés de deux types de personnes. Les amateurs d'Urbex et les pilotes de BMX et VTT. Pourquoi ? Car ils leur offrent une montagne de possibilités pour laisser place à leur imagination.

Dans le centre du Japon, il existe un célèbre parc à thème appelé Western Village dans la ville de Nikko. Il est abandonné, donc, mais il a conservé la plupart de ses bâtiments et de ses manèges. Un régal pour Rim Nakamura qui y montre tous ses talents dans une vidéo à voir absolument.

