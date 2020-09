Voilà quelque temps que vous enchaînez les sorties sur votre vélo, que vous avalez des kilomètres de bitume et que vous ne cessez de battre vos chronos. Alors, une idée vous vient : Pourquoi ne pas vous lancer dans la compétition ? Mais que vous ayez 15 ans et l’envie de devenir pro ou 35 ans, et simplement celle de savoir ce que vous valez dans un peloton, il y a certaines choses à savoir certaines avant de tenter vos premières courses.

Tout le monde peut-il faire de la compétition ?

Pour le cycliste professionnel Amaël Moinard - ancien coureur chez Cofidis , BMC Racing ou encore Fortuneo/Arkéa-Samsic - la réponse est oui, « à conditions de faire au préalable un test d’effort en laboratoire ». Cette étape fondamentale permettra d’évaluer vos aptitudes physiques et psychologiques.

Une autre condition sine qua non est d’être « bien entraîné, à l’aise dans un groupe de vélo, et agile sur le vélo. » Amaël est clair : « la compétition cycliste en peloton, ce n’est pas seulement savoir rouler vite, c’est également savoir se placer, savoir anticiper le mouvement d’un peloton, les virages, les moments dangereux. » Bref, quelque chose de très « complet ».

Comment évaluer son niveau ?

Amaël l’affirme : « ce n’est pas parce que Strava vous indique que vous montez les côtes rapidement que vous avez un bon niveau, d’autres paramètres vont interférer lors d’une compétition ». Parmi eux, la distance et le temps que vous êtes capable de tenir lors d’une sortie, votre niveau de fatigue, la capacité à adapter vos efforts selon la piste.

« Tout ça doit rentrer en compte pour vraiment décider de sa catégorie et pour prévisualiser son niveau donc l’erreur à ne pas faire, c’est de se dire : 'c’est bon j’ai grimpé une côte aussi vite qu’un pro à l’entraînement donc je peux prendre une licence élite.' », insiste-t-il. « Il y a tous ces autres paramètres et ce sont plein de choses qu’il faut travailler, que ce soit en VTT ou gravel. » Sans ça, « c’est un petit peu présomptueux et on risque l’accident. »

Un test d'effort doit être effectué avant de vous lancer © Aaron Rogosin/Red Bull Content Pool

Comment s’entraîner ?

Tout dépend de vos activés professionnelle ou scolaires, mais aussi du niveau de compétition que vous recherchez. « Si la compétition se déroule le dimanche, c’est bien de faire une sortie en temps équivalent à celui de la compétition, en milieu de semaine, le mercredi ou jeudi », conseille Amaël Moinard. « Pour le reste de l’entraînement, mieux vaut privilégier les sorties un peu plus courtes, donc environ la moitié du temps de la compétition. »

Concernant les exercices, le cycliste conseille « des répétitions d’efforts, que ce soit des petits sprints, des efforts plus longs de trente secondes. » Ils vous permettront de savoir à quoi vous attendre le jour J. « En course il ne faut pas seulement être capable de monter une côte de dix minutes très vite, il faut également savoir effectuer toutes les relances après chaque virage et une fois que ça monte vite, être capable d’attaquer pendant trente secondes pour pouvoir tenter quelque chose et d’aller chercher un résultat. »

Comment bien choisir ses compétitions ?

Le type de compétition se fera surtout en fonction de votre gabarit. « Est-ce qu’on a plutôt un gabarit de grimpeur, de rouleur, de sprinteur, ? De là, on va pouvoir cibler les circuits qui peuvent être favorables à ses aptitudes », explique Amaël Moinard. « Si on a un gabarit de sprinteur, ça ne sert à rien de vouloir être le meilleur grimpeur, dans ce sport ce n’est pas possible. Donc il faut vraiment voir ses qualités, jouer avec, et aller sur les compétitions qui nous correspondent. »

Le choix de la compétition se fera en fonction de votre gabarit © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Où trouver ces compétitions ?

Pour trouver les compétitions, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Cyclisme . Vous y trouverez les revues locales qui donneront la liste des compétions en fonction des comités régionaux. « Tous les renseignements sont sur ce site mais il y a aussi des compétitions qui peuvent être effectuées via la FSGT , et la FFCT . » Ces dernières ne sont pas des compétitions à proprement parler mais plutôt des randonnées. « Ça peut être un bon début pour voir quelle maniabilité on a en groupe et quels profils peuvent nous correspondre ».

À quoi s’attendre quand on se lance en compétition ?

« Il faut s’attendre à une activité qui prend beaucoup de temps », conclut le cycliste. « Au minimum 7 ou 8 heures d’entraînement par semaine, plus les déplacements pour aller sur les compétitions. Ça implique donc pas mal de concessions dans la vie sociale voire familiale parce qu’en dehors des entraînements il faut aussi compter la récupération, la fatigue. »

Ayez en tête que la compétition est un engrenage. « Si tu t’arrêtes, tu perds très rapidement ta forme et ton niveau, donc c’est une activité qui doit être récurrente et qui ne permet pas d’avoir pauses. » Si la partie technique est peu importante et souvent acquise, « la partie physique dans les sports d’endurance prend énormément de temps à développer, et pour garder son niveau, ça demande beaucoup d’implication au niveau du temps de pratique. » Alors, vous connaissez le dicton : allez-y à fond, ou rentrez à la maison (oui, ça marche mieux en anglais).