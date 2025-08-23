Les cyclistes de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe en pleine course.
© Tim de Waele/Getty Images
Cyclisme

Cyclisme sur route : qu'est-ce qu'un puncheur ?

Au fil des étapes du Tour de France, on a l’habitude d’entendre parler des grimpeurs et des sprinteurs. Mais au fait, c’est quoi un puncheur ?
Écrit par Red Bull France
Temps de lecture estimé : 3 minutesUpdated on

Fait partie de cet article

Red Bull Cycling Survivor

Red Bull Cycling Survivor : la course qui couronne le cycliste amateur le plus complet ! Inscrivez-vous ici !

FranceCircuit de Charade, France
Voir l'événement

Résumé

  1. 1
    Le profil physique du puncheur
  2. 2
    Les courses favorisant les puncheurs
Même si le Tour de France est désormais derrière nous, les échéances ne s’arrêtent jamais ou presque pour la planète vélo. Dans quelques semaines, le 27 septembre, le Red Bull Cycling Survivor mettra à l’épreuve pas moins de 300 cyclistes amateurs. Au fil de différents secteurs, ils seront départagés pour que finalement, le meilleur d’entre eux soit couronné. Chaque spécialiste aura sa carte à jouer, et après avoir parlé des sprinteurs, on se penche aujourd’hui sur les puncheurs.
Le puncheur, c’est une catégorie à part. Capable d’accélération fulgurantes pouvant déposer plusieurs concurrents en pleine montée, il récolte généralement les lauriers sur les classiques à l’image de Liège-Bastogne-Liège. D’ailleurs, à ce petit-jeu, Red Bull - BORA - hansgrohe n’est pas mal lotie puisque l’équipe a récemment recruté l’un des meilleurs de la discipline : Primož Roglič.
01

Le profil physique du puncheur

Le cycliste slovène Primož Roglič roule en vélo lors du lancement de l'équipe Red Bull - Bora - hansgrohe en juin 2024.

Primož Roglič dans le nouveau maillot

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Physiquement, les puncheurs sont à mi-chemin entre les colosses que sont les sprinteurs et les poids-plumes qui excellent lors de la montée des cols. Capables de rester au cœur du peloton pendant les phases de plat, ils attendent généralement le moment opportun (souvent correspondant à une montée bien corsée) pour attaquer et se faire la malle. Ils ont beau ne pas être aussi explosifs que les sprinteurs sur plat, en côte, ce sont les seuls à pouvoir partir aussi fort. Aujourd’hui, le représentant le plus connu de la famille puncher n’est autre que Tadej Pogačar, il faut dire que le Slovène prend un malin plaisir à laisser ses adversaires dans le rétro au fil d’accélération bien sentie. Et pendant que se déroulera le Red Bull Cycling Survivor, il sera au Rwanda pour disputer les Championnats du monde de cyclisme sur route.
02

Les courses favorisant les puncheurs

On l’a dit, le puncheur apprécie les montées aussi raides que courtes. Sur le Tour de France 2025, lors de la quatrième étape entre Amiens et Rouen, à 5 kilomètres de l’arrivée, Pogačar a par exemple mis un gigantesque coup de pédale (24 km/h sur une côte à 15%) pour s’extirper du groupe de tête.
Leur dada, ce sont donc les parcours où se multiplient les ascensions courtes sur lesquelles le reste du peloton ne peut pas les suivre. Sur de gros cols comme le Mont Ventoux, ils sont généralement dépassés par les grimpeurs. Et d’ailleurs, on abordera probablement cette catégorie de coureurs dans les plus brefs délais.
Pour participer au Red Bull Cycling Survivor et montrer toutes vos qualités de cycliste amateur, rendez-vous ici.

Fait partie de cet article

Red Bull Cycling Survivor

Red Bull Cycling Survivor : la course qui couronne le cycliste amateur le plus complet ! Inscrivez-vous ici !

FranceCircuit de Charade, France
Voir l'événement
Cyclisme
Bike