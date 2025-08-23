Cyclisme sur route : qu'est-ce qu'un puncheur ?

Même si le

est désormais derrière nous, les échéances ne s’arrêtent jamais ou presque pour la planète vélo. Dans quelques semaines, le 27 septembre, le

mettra à l’épreuve pas moins de 300 cyclistes amateurs. Au fil de différents secteurs, ils seront départagés pour que finalement, le meilleur d’entre eux soit couronné. Chaque spécialiste aura sa carte à jouer, et après avoir parlé

, on se penche aujourd’hui sur les

puncheurs

.