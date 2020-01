En ce qui nous concerne, d’un point de vue sportif, on a réussi à repartir après notre problème mécanique en première semaine. On avait retrouvé la piste. On roulait à un bon rythme. Dimanche, on était même 2e provisoire. Sauf que « Mitch » a eu un problème mécanique. On l’a aidé, on a tenté de trouver une solution. C’est aussi ça le

. Et c’était normal de lui donner notre moteur, de lui permettre de continuer son apprentissage. C’est la première fois qu’il y participe et il démontre qu’il faudra compter sur lui dans les années à venir. Nous, on a vécu d’autres expériences et on doit surtout s’attacher à transmettre. Il est jeune et a un avenir radieux devant lui. Nous, nous sommes des vieux cons ! (rires) »