Sébastien Loeb : « Il peut se passer des trucs invraisemblables »

« Cette première étape a déjà offert son lot de rebondissements. Après un prologue tranquille le Jour de l’An (cinquième temps), on est entré dans le vif du sujet avec une spéciale de plus de trois cents bornes. Et ce n’était vraiment pas simple !

D’autant que ma journée a commencé par deux crevaisons. A la troisième, j’étais bon pour me poser dans le désert et attendre le camion d’assistance, vu que je n’avais plus de roue de secours. Pour la première vraie journée du rallye, ça aurait fait désordre.

Fury Road feat Sébastien Loeb © DPPI/Red Bull Content Pool

Du coup, je me dis que si je parvenais au bout sans encombre, ce serait déjà très bien, quitte à perdre un peu de temps. Alors j’ai un peu levé le pied. Mais on sait que sur un Dakar , il peut se passer des trucs invraisemblables à tout moment. Et il s’en est passé plusieurs…

Il m’aurait mis une corde sur le Hunter, j’aurais pu dormir jusqu’à l’arrivée ! Sébastien Loeb

Derrière moi, Stéphane Peterhansel avait déjà connu des soucis (une roue arrachée au kilomètre 153). Et devant, je ne pensais pouvoir rattraper personne. Alors, quand Nasser (Al-Attiyah) m’a rattrapé à centre trente kilomètres de l’arrivée, je me suis calé derrière lui et j’ai suivi sa trace à une centaine de mètres de distance.

Je le reconnais avec honnêteté, c’est lui qui nous a fait le boulot. Il m’aurait mis une corde sur le Hunter, j’aurais pu dormir jusqu’à l’arrivée ! Mais avec Fabian (Lurquin, son copilote) , on a gardé les yeux bien ouverts. Parce que Nasser et son équipier Mathieu Baumel, ce sont les références de la discipline. C’est très instructif. Ces deux-là ont une excellente lecture du désert, on voit qu’ils se permettent de couper ou de quitter la piste, de revenir dessus, tout le temps sur un gros rythme. C’est beau à voir !

Bientôt rescapé du désert © DPPI/Red Bull Content Pool

Au moment d’arriver sur la ligne d’arrivée, j’étais étonné de n’y voir personne d’autres qu’eux. Ils étaient partis en dixième position, nous, en sixième, donc logiquement, il y aurait dû y avoir d’autres voitures. Mais non, personne à l’horizon. Et pour cause : tout le monde s’était perdu dans le désert. Et certains ont jardiné durant de longues heures !

C’était serein et calme dans la voiture. Sébastien Loeb

La question que l’on peut se poser, c’est de savoir si sans la trace providentielle de Nasser, on aurait aussi fait partie du groupe des égarés. Je n’en sais rien ! En début de spéciale, Fabian a fait du bon boulot. Et avant que Nasser nous rattrape, on était sur la bonne piste alors qu’il y avait des traces de partout. Sur le road-book, la note suivante est tombée nickel.

Toute la journée, c’était serein et calme dans la voiture. Entre un Belge et un Alsacien qui habite en Suisse, on se comprend. Même s’il balance une note avec un nonante-cinq dedans, je le comprends ! On a aussi mis en place toute une stratégie pour essayer de retrouver notre chemin si jamais on s’engage dans un truc incohérent. Bon, ça reste avant tout de la théorie, parce que si tu t’es éloigné de quatre kilomètres de ton point de passage, tu n’as pas fini de tourner avant de le retrouver…

"C'est beau à voir", dans tous les sens du terme © DPPI/Red Bull Content Pool

En attendant, on se retrouve en deuxième position du général, ce qui est quand même inespéré vu que ça n’est pas dû qu’à notre seule performance. Avoir près de treize minutes de retard sur Nasser, ce n’est pas rédhibitoire. Mais il va falloir réussir à inverser la tendance à un moment ou à un autre.

On en a discuté avec Fabian : il nous faudra trouver le bon équilibre pour aller vite sans crever. Tant que c’est du sable, même si c’est cassant, on peut mettre plus d’attaque. A contrario, dès qu’il y a des cailloux autour, il s’agira d’y aller un peu moins fort. Bref, on doit encore trouver le bon rythme. Ce sera le challenge de ces prochains jours. »