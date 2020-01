Mike Horn : « le mot ‘repos’ n’est pas dans mon vocabulaire ! »

« Il y a forcément de la frustration à terminer cette longue étape entre Ha’il et Ryad (830 km dont 478 km de spéciale). On a longtemps été dans les clous pour monter sur le podium. Malheureusement, nous avons eu une petite crevaison juste avant l’arrivée qui nous a coûté quelques minutes et on finit 4èmes. Mais l’essentiel est ailleurs : dans la voiture, on se comprends de mieux en mieux avec Cyril (Despres) .

Les premiers jours, ça n’a pas été simple pour moi de m’adapter à la lecture du « roadbook ». J’ai la chance d’être avec un pilote de grande classe qui a un bon feeling dans la voiture, qui sait où aller. Moi, j’essaie de l’orienter avec les bons caps. Ce n’est pas évident pour lui non plus, notamment à cause de mon accent. Je me suis adapté et progressivement, je lui donne davantage d’informations dans la voiture : la consommation d’essence, la vitesse, les caps à suivre… Nous sommes deux dans la voiture mais désormais, on ne fait qu’un.

Toby Price, Cyril Despres et Mike Horn and © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

« Les dunes, comme s’il surfait des vagues »

J’ai beaucoup aimé les dunes qu’on a traversé vendredi. Elles sont très raides et on prend pas mal d’impact quand on les aborde. Ce qui est génial avec Cyril, c’est qu’il les aborde comme s’il surfait des vagues. Avec une pression très basse dans les pneus, on sent la traction à chaque fois qu’il accélère. J’ai pris un plaisir immense, presque identique à celle qu’on ressent quand on se baigne dans l’océan.

Apparemment, nous allons devoir faire une pause : ce samedi, c’est la journée de repos. Pour moi, c’est assez étrange. Le mot ‘repos’ n’est pas dans mon vocabulaire ! Je pense néanmoins qu’il s’agit d’une bonne chose de s’arrêter, surtout pour les mécaniciens qui n’ont pas chômé cette semaine, parfois en travaillant des nuits entières afin que la voiture soit prête pour le lendemain. On va profiter de cette journée pour régler des petits détails sur la voiture, la rendre plus confortable. Et puis on va s’entraîner à changer les pneus : je suis sûr qu’on peut gagner de précieuses minutes à l’avenir ! »

Cyril Despres : « le plein de bonnes sensations »

« Nous sommes très heureux de pouvoir continuer l’aventure avec le ‘team’. Il y avait forcément un peu de frustration après notre problème mécanique, mardi, qui nous a mis hors-course et nous a obligé à ne pas faire une étape. Mais nous sommes repartis, en « Dakar Expérience » (la catégorie réservée aux concurrents pouvant repartir après ce type de souci NDRL) avec une motivation intacte. En piste, on a fait le plein de bonnes sensations : jeudi, ça a très bien roulé et ce vendredi, on a également trouvé un bon rythme, sans faire d’erreur de navigation. Dans les dunes, c’était très plaisant. On s’est même offert le luxe de revenir sur des Mini, sur des Toyota.

Cyril Despres et Mike Horn mangent pendant le jour de repos du Dakar 2020 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

« Mettre les 3 OT3 dans les 20 premières places »

Notre binôme fonctionne très bien. Mike comprend vite les situations et il sait en tirer le meilleur. Plus largement, les jeunes pilotes du « team » réalisent une très bonne semaine puisque Mitchell Guthrie est 5e. Je suis agréablement surpris de leurs performances alors qu’ils découvrent encore le Dakar . Moi, j’ai appris à piloter en voiture au côté de Carlos Sainz , Stéphane Peterhansel et Sébastien Loeb . Donc si on peut leur donner quelques clés, ce sera avec plaisir. Cela offre de très belles perspectives pour l’avenir !