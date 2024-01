sur l'épreuve des 48 heures Chrono. Épreuve durant laquelle le Quatari et son copilote, Mathieu Baumel, ont fait face à un souci mécanique et ont dû attendre 2 heures leur camion d'assistance, ne pouvant rien faire. Une réparation qu'il leur aura coûté la course à la victoire, les résignants à la 17ème place, à plus de 2h45 du premier.

Les conceptions les plus courantes sont issues d’une architecture de type buggy, avec un large empattement pour plus de stabilité et une position de conduite surélevée pour éviter que le châssis soit trop près du sol.

Les conceptions les plus courantes sont issues d’une architecture de type buggy, avec un large empattement pour plus de stabilité et une position de conduite surélevée pour éviter que le châssis soit trop près du sol.

Les conceptions les plus courantes sont issues d’une architecture de type buggy, avec un large empattement pour plus de stabilité et une position de conduite surélevée pour éviter que le châssis soit trop près du sol.