Parlez-vous le Dakar ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne parle pas d'une bonne nouvelle. Et il suffit pour cela d'imaginer l'inverse de la situation précédente : lorsque vous ouvrez la route, vous commencez par vous lever avant tout le monde. À titre d'exemple, le premier motard, par exemple, se pose sur sa selle à 6 heures du matin (parfois même à 4h). Mais ce n'est pas le plus dur : comme vous l'aviez certainement deviné, il faut ensuite se payer une mer de sable totalement vierge de traces et suivre très attentivement le roadbook pour ne pas se perdre. Parce que oui, en rallye-raid, on peut se perdre. Longtemps.