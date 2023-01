Comment Sébastien Loeb apprivoise les dunes

Propos recueillis par ASK

« On a traversé l’Arabie saoudite d’ouest en est et du nord au sud en dix jours pour entrer dans l’Empty Quarter, un des plus grands déserts au monde. Ici, c’est un océan de sable à perte de vue et le royaume des dunes !

Quand tu découvres le rallye-raid, cet environnement peut t’inhiber. Je ne parle pas de Nasser al-Attiyah, qui évolue comme un poisson dans l’eau dans le désert parce qu’il y est né. Mais pour moi qui ai grandi dans la plaine d’Alsace et sur les contreforts des Vosges, c’est une autre histoire…

« Plutôt que de subir la dune, il vaut mieux l’attaquer »

Sébastien Loeb, maître des dunes © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

La première fois que j’y ai été confronté, au Rallye du Maroc, ça m’a un peu effrayé. Mon seul but consistait à franchir la dune sans trop réfléchir à la manière la plus efficace. Résultat : j’ai souvent fini ‘’tanké’’ dans le sable, à devoir pelleter avec Daniel Elena.

Petit à petit, j’ai compris qu’on pouvait faire autrement. Le déclic, je le situerais lors de mon dernier Dakar avec la Peugeot 3008 DKR, quand on finit troisième au Pérou (en 2019). Plutôt que de subir la dune, il vaut mieux l’attaquer. J’ai constaté que tu te ‘’tankes’’ moins souvent en étant offensif qu’en étant dans l’appréhension.

C’est une question de bon dosage et de bonne lecture du terrain. Rouler dans le sable, c’est un peu comme faire du ski par mauvais temps : tout est uniforme et tu perds tes repères.

Malgré ça, il faut trouver la meilleure trajectoire pour arriver au sommet. Trop lent, tu t’ensables dans la montée. Trop rapide, tu te mets en danger parce que tu ne sais jamais ce qui t’attend au-delà de la crête : une petite pente, une grosse descente ou alors un trou…

Coup de fil à un ami © DPPI/Red Bull Content Pool

Si tu sautes une dune cassée, ça peut faire très mal. La voiture s’arrête alors d’un coup. Ça équivaut à rouler à 45 km/h sur une route et à se prendre un mur de face… Mieux vaut éviter !

Calé au fond du baquet, tu as beau tendre le cou, tu ne vois que la ligne d’horizon, pas ce qu’il y a derrière. Voilà pourquoi j’essaye d’attaquer la dune de biais plutôt que de front, ça donne plus de chance de voir le sommet.

« Garder les yeux ouverts »

Dompter le sable © DPPI / Red Bull Content Pool

Il n’y a pas vraiment de tactique pour être efficace, si ce n’est de garder les yeux ouverts ! C’est usant mentalement. La concentration doit être extrême et permanente. Au moindre excès d’optimisme, tu peux te faire surprendre.

Bref, ça requiert une technique de pilotage particulière. Avec Fabian (Lurquin, son copilote), on lit aussi mieux le terrain. On n’hésite plus s’écarter du cap et on s’autorise des petits détours pour contourner les grosses difficultés, sachant que l’on parvient à retrouver notre chemin.

Notre BRX Hunter est très efficace. Sa capacité de franchissement est impressionnante. Le but du jeu, c’est de le pousser aux limites, mais sans les dépasser ! Bon, ça n’est pas non plus une science exacte. Le pire des scénarios, c’est de se retrouver ‘’tanké’’ en équilibre sur une crête, avec deux roues dans la montée et les deux autres dans le devers. Eh bien là, tu creuses jusqu’à épuisement dans du sable qui s’écoule entre tes doigts jusqu’à ce que l’auto reprenne de la portance. Et ça peut être très long…

« Je m’y sens à l’aise »

Ambiance martienne © DPPI/Red Bull Content Pool

Mais maintenant, quand j’aperçois un cordon de dunes, je ne soupire plus. Je l’attaque franchement, je m’y sens à l’aise. Je sais que l’on est capable de faire des écarts et qu’il peut s’y passer des trucs pour les autres.

J’ai appris qu’à certains endroits, les ouvreurs de l’organisation, avec leur 4x4 qui n’est certes pas une voiture de course, ont mis une heure et demie à faire un kilomètre… Il va falloir avancer un peu plus vite, sinon les jours vont se rattraper ! »

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !