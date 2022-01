Sébastien Loeb : « Faire une seconde semaine parfaite »

« Quand tu regardes le classement général à mi-parcours , tu peux en faire deux lectures. La première, c’est de se dire que Nasser (Al-Attiyah) est hors de portée, avec ses cinquante minutes d’avance. Nous, on est à la lutte avec les autres Toyota d’Al Rajhi et de Villiers pour finir à la meilleure place possible derrière lui.

L’autre façon de voir les choses, c’est de se dire que tout reste possible avec encore six étapes à courir et son lot de rebondissements à attendre. On est sur le Dakar , tout est possible jusqu’au bout. Et c’est version-là que je privilégie !

Sébastien Loeb à l'assaut des dunes © DPPI/Red Bull Content Pool

Je ne suis en tout cas pas en train de me dire : « OK, laissons Nasser faire sa course devant et tâchons de contrôler les autres. » Finir sur le podium, je l’ai déjà fait à deux reprises (en 2017 et 2019 en Peugeot). Gagner, en revanche, je n’y suis encore jamais parvenu. Alors autant essayer de le faire puisque c’est encore dans nos cordes.

Sébastien Loeb sur l'étape 5 du Dakar 2022 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool J’ai la vitesse et un bon rythme. Sébastien Loeb

Il y a des raisons objectives d’y croire. Je gagne une spéciale, je finis deuxième d’une autre. L’an dernier, avec le tout nouveau BRX Hunter , on était loin de pouvoir prétendre à ces résultats. Ça veut dire que j’ai la vitesse et un bon rythme.

Par contre, on a lâché beaucoup de temps en deux spéciales. Quarante-cinq minutes de perdues, d’abord sur une casse mécanique lors de la troisième étape mardi puis à cause de deux erreurs de navigation vendredi, ça fait beaucoup. Il ne faut pas chercher plus loin l’écart au général, d’autant que Nasser roule à notre rythme mais sans commettre la moindre faute…

Le guerrier du désert © DPPI/Red Bull Content Pool

Avec Mathieu Baumel, que j’associe à 100% à sa réussite, il forme un duo très efficace, la référence en rallye-raid . Si leur deuxième semaine est aussi parfaite que la première, on ne va pas leur faire grand mal. Mais bon, personne n’est à l’abri de tout non plus !

Le mieux, c’est de ne pas se soucier d’eux et de se concentrer uniquement sur notre course. Avec Fabian (Lurquin , son copilote), à part vendredi, notre entente a bien fonctionné. Sur ce coup-là, on s’est entêté dans un truc à la con alors que l’on avait ciblé la zone comme étant délicate et mis tout une procédure en place pour éviter ce genre d’erreurs. Mais de la théorie à la pratique, il y a souvent un fossé.

Sébastien Loeb sur l'étape 6 du Dakar 2022 © DPPI/Red Bull Content Pool On va attaquer, sans se poser mille questions. Sébastien Loeb

On se découvre encore. Il y a quelques trucs à optimiser dans les annonces de notes, surtout quand on arrive à grande vitesse à un endroit compliqué. C’est toujours pareil : quand tu es dans la voiture, avec le casque sur la tête, tu vas toujours un peu trop loin avant d’accepter de faire demi-tour. Et là, ce n’est pas du ressort de Fabian. C’est aussi à moi de m’améliorer.

Sébastien Loeb y croit encore © DPPI/Red Bull Content Pool

On a profité de notre journée de repos pour bien nous recaler et faire en sorte que cela n’arrive plus. Je ne dis pas que l’on ne se perdra plus, mais si on peut déjà éliminer les conneries évitables, ça nous évitera quelques soucis !

Je reste optimiste au moment de reprendre le volant. On va attaquer, sans se poser mille questions, et essayer de faire une seconde semaine parfaite. On verra bien où ça nous mènera ! »